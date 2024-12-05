陳梅慧車禍殞命 刑事局：凍結近百億虛擬貨幣詐款她功不可沒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北5日電）刑事局今天表示，「虛擬貨幣查扣專案小組」成立8個月以來，已協助60件詐案凍結近百億元詐款，期間有賴知名虛擬貨幣分析師陳梅慧技術指導，但她昨天不幸車禍身亡。

台中地檢署偵辦犯罪組織涉嫌洗錢防制法等案件，發現有非公務機關持有詐騙案件被害人警詢筆錄，為釐清筆錄來源，3日通知刑事局謝姓員警及其女友陳梅慧共5人到案，謝男訊後以新台幣3萬元交保，陳女等人請回。

陳梅慧與男友交保後，2人於4日凌晨搭車北返，不幸遭遇車禍死劫，造成陳梅慧傷重不治。

對此，刑事局今天舉行「刑事局全力推進『虛擬貨幣凍結查扣』專案力求守護國人財產追贓返還被害人不法損失」記者會，除細說「虛擬貨幣查扣專案小組」成立緣由，也感謝陳梅慧近年協助警方偵辦詐欺案件追詐款的專業協助。

刑事局副局長黃壬聰表示，有鑒於現今詐欺犯罪常以虛擬貨幣作為洗錢管道，為掌握其犯罪金流，並協助被害人能取回被詐款項的目標，局內科技犯罪防制中心特別結合詐欺犯罪防制中心及科技研發科等單位於今年4月成立「虛擬貨幣查扣專案小組」。

黃壬聰指出，此專案小組任務為鎖定凍結詐欺集團虛擬貨幣保險箱錢包，並執行凍結與扣押犯罪所得資金，力求替被害人挽回財產損失。

他表示，專案小組在8月擴大辦理「虛擬貨幣查扣凍結專案」，結合刑事局內所有外勤單位全力執行凍結及扣押犯罪集團虛擬貨幣不法資金。

根據統計資料顯示，自4月至11月底共計60件投資詐騙案件，且逾9成都是利用泰達弊作為洗錢金流管道，專案小組已完成凍結並聲請法院扣押裁定詐欺集團不法所得達新台幣90多億元，成效斐然。

刑事局科技研發科技正張躍瀚說明，專案小組成立之初，是由刑事局教育訓練的幣流分析師結合業界專家共同努力，成功執行首件投資詐騙案凍結千萬元詐款案件，此案經報請基隆地檢署檢察官指揮並向法院聲請裁定扣押獲准。

張躍瀚指出，令人遺憾的是上述專業諮詢專家即是昨天因車禍意外身亡的陳梅慧，她經常分享專業知識給專案小組並提供技術指導，在偵辦諸多案件過程中，都發揮關鍵作用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

據了解，近年與刑事局合作的業界虛擬貨幣分析師，包含陳梅慧在內，至少有3人以上。

刑事局表示，將全力打擊詐欺犯罪，除持續投入教育訓練培養幣流分析師的專業技術人員外，也舉辦全國科偵競賽，鼓勵科技人才投入科技偵查的領域，「虛擬貨幣查扣專案」的推進也是得益於全國刑事偵查精英的努力及跨界專家的支持，刑事局將戮力追查不法金流，協助更多被害人取回遭詐騙的款項。（編輯：戴光育）1131205