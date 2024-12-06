虛擬貨幣分析師陳梅慧車禍身亡 最高檢指示成立專案小組釐清疑點
2024/12/6 10:13（12/6 10:32 更新）
（中央社記者謝幸恩台北6日電）虛擬貨幣分析師陳梅慧與任職刑事局的男友因案應訊返程時，於國道新竹路段發生車禍身亡，引發爭議。最高檢察署今天表示，已指示竹檢成立專案小組調查車禍原因，釐清疑點。
全案起於，台中地檢署偵辦犯罪組織涉嫌違反洗錢防制法等案，發現非公務機關持有詐騙案件被害人警詢筆錄，為釐清筆錄來源，3日通知刑事局謝姓員警及其女友陳梅慧共5人到案說明，謝男訊後以新台幣3萬元交保，陳梅慧等人則請回。
陳梅慧與男友搭車北返，於4日凌晨3時許行經國道1號北上77.7公里處發生追撞車禍，陳梅慧不幸身亡；同日稍早，同路段約800公尺外發生另一起1死3傷的車禍，傷者包括涉唆使槍擊威震集團吳姓董事長的前四海幫成員郝廣民。
國道警方初步研判，2起事故地點相隔時間差距約40分鐘，應無直接因果關係。
由於陳梅慧曾協助檢警釐清創意私房金流，以及88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌金流，其突遭車禍身亡，引發外界質疑是否涉及警界內鬥或財團利益糾葛。
最高檢察署今天指出，此案涉及的疑點與社會關注等事宜，已彙整意見發交新竹地檢署指派檢察官成立專案小組，全力調查車禍原因，釐清相關疑慮，調查結果將陳報台灣高等檢察署及最高檢察署。（編輯：李錫璋）1131206
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