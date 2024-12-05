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數位貨幣分析師陳梅慧車禍身亡 司改會：遺憾不捨

2024/12/5 16:27（12/5 16:45 更新）
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（中央社記者林長順台北5日電）數位貨幣分析師陳梅慧與任職刑事局的男友因案赴中檢應訊，返程在國道發生車禍，陳女身亡。司改會今天說，陳梅慧是前員工，曾投入徐自強等案救援工作，對憾事感到遺憾與不捨。

台中地檢署偵辦犯罪組織涉嫌洗錢防制法等案件，3日通知刑事局科技犯罪防制中心謝姓員警與女友陳梅慧說明。謝男與陳女4日凌晨搭車北返途中，在國道遭遇追撞車禍，造成陳女身亡。

民間司法改革基金會今天指出，陳梅慧於2013年進入司改會擔任執行秘書，負責編輯「司法改革雜誌」、官網建構與編輯、FaceBook小編、管理資安及資訊系統。2019年起擔任「組織倡議部」主任，總籌司改會的社會倡議與社群溝通工作。

司改會表示，陳梅慧帶領「徐自強案」的救援志工團，籌備眾多救援活動、倡議、記者會，並整理海量的案件卷宗資料，專案負責建置「司改數位資料庫」、「民間司法改革基金會數位典藏檢索系統」。

另外，陳梅慧投入「陳敬鎧案」的救援工作，第一線與腦科學專家溝通，協助律師團持續梳理非常救濟程序的證據，並於全台進行工作坊培訓種子講師、將科學證據思維轉化為教案進入校園。

司改會提到，陳梅慧支持318義務律師平台倡議工作，擔任324行政院暴力驅離事件「查無此人：七週年特展」策展人，並架設事件7週年專題網站，另協助感情詐騙受害者，並舉發「假法扶」（中華民國法律扶助協會）的不當行為。

司改會指出，陳梅慧深度參與全球反詐騙組織（GASO）台灣分會的「救援柬埔寨人口販運事件被害人」行動，在職期間接任GASO台灣分會理事長、台灣國際反詐騙協會理事長，第一線協助詐騙被害人並分析詐騙集團的犯案與洗錢手法，且就政府打詐政策提供諮詢意見。

司改會表示，陳梅慧犧牲大量的私人時間，無償投入協助詐欺被害人及各種的公益工作，主動自發地帶領司改會認識這個無人能解的難題，並致力於提出可行的方法，讓遭詐騙的被害人看到希望。

司改會聲明指出，「直到此刻，我們理解的她，都是非常單純地覺得，世界有太多地方，應該要變好。」對於車禍事故不幸身亡一事，司改會感到遺憾與不捨。（編輯：蕭博文）1131205

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