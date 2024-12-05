虛擬貨幣分析師陳梅慧身亡傳聞多 刑事局：勿臆測

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（中央社記者黃麗芸、蘇木春、管瑞平5日電）虛擬貨幣分析師陳梅慧車禍身亡，由於事發在陳女與謝姓員警因案赴台中應訊後，警界內鬥意外釀憾事等傳聞不斷。中檢表示，全案非員警具名檢舉；刑事局也盼外界勿多臆測。

台中地檢署偵辦犯罪組織涉嫌洗錢防制法等案件，發現有非公務機關持有詐騙案件被害人警詢筆錄，為釐清筆錄來源，3日通知刑事局謝姓員警及謝的女友陳梅慧共5人到案，謝男訊後以新台幣3萬元交保，陳女等人請回。

謝姓員警與陳女應訊後搭車北返，4日凌晨3時許於國道1號北上77.7公里處發生追撞車禍，陳女不幸身亡；該路段稍早也發生一起造成1死3傷的追撞車禍，傷者包括涉及威震集團吳姓董座槍擊案的前四海幫成員郝廣民。

由於陳梅慧曾協助警方偵辦「創意私房」和「88會館」負責人郭哲敏涉地下匯兌等案，為區塊鍊金融犯罪首席調查師，負責反洗錢調查、追蹤幣流，常受邀赴地檢署、調查局及刑事局上課，突遭遇死亡車禍，外界質疑是否被扯進警界內鬥或是擋詐團財路所致。

台中地檢署今天對此表示，全案並非由員警具名檢舉，陳女以涉案人身分通知到案，但檢察官尚未列為偵字案被告，陳女部分將予以簽結，謝姓員警部分將持續調查有無不法。

刑事局則告訴中央社記者，希望外界勿多所臆測，本案為中檢檢察官指揮偵辦，起源於台中市警察局偵辦虛擬貨幣案件時在搜索現場扣案電腦中，發現謝姓警員自系統下載數名遭詐被害人警詢筆錄，才進行後續約談瞭解，除自檢偵辦，也會全面配合中檢偵辦。

針對接連2起追撞車禍，國道公路警察局第2大隊指出，國道1號北上76.9公里即新竹湖口路段，4日凌晨2時23分，1輛小貨車自撞後停於內側車道，拖吊車在前方進行拖吊作業時，楊姓男子（27歲）駕駛的自小客車不明原因接連撞擊小貨車及拖吊車。

警方表示，該起事故造成楊男送醫後傷重不治，楊男車上乘客郝廣民（53歲）、林姓男子（21歲）及拖吊車邱姓駕駛受傷送醫。因楊男已死亡，酒測值由新竹地檢署視檢驗結果偵處。

國道警方表示，第2起事故發生在4日凌晨3時許，徐姓男子駕駛租賃車行經北上77.7公里處，疑未注意車前狀況，撞擊前方營業小客車，小客車再往前推撞4部車輛，造成6車連環車禍。

警方說，第2起事故共造成1人死亡、6人受傷，其中營業小客車乘客陳梅慧送醫後傷重不治，現場於昨天凌晨4時27分排除。

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國道警方研判，2起事故並無因果關係，地點相距約800公尺，時間差距約40分鐘；至於網傳郝廣民不治消息，經聯繫家屬，其妻稱郝廣民仍在北部醫院插管治療中。

另方面，警界人士說，陳梅慧死亡車禍事件應屬意外，不認為與警界內鬥有關，但此案的偵辦流程可以有更妥適的方法，且謝姓警員平日認真辦案，若涉洩密並非做目的外使用，希望檢方可審慎處理。（編輯：蕭博文）1131205