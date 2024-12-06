虛擬貨幣分析師陳梅慧車禍亡 新竹地檢專案調查

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣6日電）虛擬貨幣分析師陳梅慧與任職刑事局的男友因案應訊返程時，於國道新竹路段發生車禍身亡，引發爭議。新竹地檢署今天表示，除依法進行相驗程序，已成立專案小組調查事故原因、釐清疑點。

最高檢察署今天指出，此案涉及的疑點與社會關注等事宜，已彙整意見發交新竹地檢署指派檢察官成立專案小組，全力調查車禍原因，釐清相關疑慮，調查結果將陳報臺灣高等檢察署及最高檢察署。

新竹地檢署發布新聞稿表示，檢察官接獲警方車禍案件報驗通知後，除依法立即進行相驗程序外，新竹地檢署檢察長張云綺責成重大案件專責組主任檢察官洪松標成立專案小組，全面調查事故原因、釐清相關疑點。

竹檢表示，本案依相關法律規定處理，持續掌握案件進展，對於外界揣測與傳言，呼籲各界尊重司法調查程序，避免影響案件事實釐清。

台中地檢署偵辦犯罪組織涉嫌違反洗錢防制法等案，發現非公務機關持有詐騙案件被害人警詢筆錄，為釐清筆錄來源，3日通知刑事局謝姓員警及其女友陳梅慧共5人到案說明，謝男訊後以新台幣3萬元交保，陳梅慧等人則請回。

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陳梅慧與男友搭車北返，於4日凌晨3時許行經國道1號北上77.7公里處發生追撞車禍，陳梅慧不幸身亡；同日稍早，同路段約800公尺外發生另一起1死3傷的車禍，傷者包括涉唆使槍擊威震集團吳姓董事長的前四海幫成員郝廣民。

由於陳梅慧曾協助檢警釐清創意私房金流，以及88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌金流，其突遭車禍身亡，引發外界質疑是否涉及警界內鬥或財團利益糾葛。（編輯：林恕暉）1131206