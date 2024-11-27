郭哲敏再拚交保強調絕對不逃 地院改裁羈押禁見

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（中央社記者高華謙新北27日電）88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌獲交保，經高院2度發回更裁，郭哲敏今天出庭強調絕不會逃，且電子腳鐐告警次數大幅下降。新北地院認有羈押必要，裁定郭與小弟張旭昇羈押禁見。

檢警調查，郭哲敏涉經營線上博弈網站與地下匯兌，經手匯兌金額至少達217億餘元。郭去年8月遭警方從泰國解送回台歸案，經羈押約1年3月後，新北地院合議庭今年11月8日裁定5000萬元交保，新北地檢署不服提抗告，高等法院撤銷原裁定，發回新北地院更裁。

新北地院合議庭11月18日再度開庭，裁定將郭哲敏交保金提高至1億元，限制出境、出海與住居8月，施以電子腳鐐監控，每天要在指定住所自拍門牌與臉部回傳報到。

但新北地檢署考量，無法防止郭哲敏與張旭昇逃亡，且郭哲敏洗錢金額高、曾逃亡，且在國外有勢力，各國都有銀行帳戶或辦公室，生活優渥、交往複雜，且還有證人還沒交互詰問完畢等，因此不服交保裁定提起抗告，主張郭哲敏應羈押禁見，若非交保不可，金額也要提高到至少2億元。高等法院昨天撤銷原裁定，發回新北地院更裁。

新北地院合議庭今天再度開庭審理。郭哲敏出庭表示，檢察官強調他涉地下匯兌達217億元，但相關金流都對不起來，根本是栽贓、污衊，且他的國外戶頭都被凍結，根本沒錢。

郭哲敏並表示，他懷疑有證人是被安排來做偽證，多項供述都不是事實，「希望檢察官不要被陷害我的人混淆，我絕對不會跑」，且他在交保期間多次主動與科技設備監控中心聯絡，也盡量不觸犯電子告警規定。

郭哲敏也說，上次交保後科技監控人員有到家裡安裝1台居家監控設備，可以精準定位他在家中的客廳、廁所等位置，甚至半夜還會接到視訊電話要求他報備在哪裡，他都有配合，且他的帳戶都被凍結，相關交保金也是與親友借的，加上他長期有頭痛問題，也因為擔心要出庭而不敢先安排健檢。

郭哲敏委任律師表示，檢方指控電子腳鐐發出多次告警，但自11月8日交保後，這20天來都有電子腳鐐與衛星監控等，11月18日交保後，電子腳鐐更沒有出現告警事件，都能準確定位，也能知道郭哲敏與張旭昇沒有出現在同一個地方或聯繫彼此，沒有串證問題。

郭的委任律師說，目前20名證人可以核實的金流只有1915萬元，起訴書記載217億沒有金流、客戶或匯兌證據，完全無法證明，相關Excel表記載金流有嚴重缺失。且先前已羈押1年3月，再繼續羈押已嚴重違反比例原則，希望「合議庭要勇敢向高院說不」。

委任律師並表示，很希望能交保，但檢察官提出2億交保金是無比沉重，媒體上次報導郭哲敏73分鐘內籌出5000萬交保金，但都不知道他們背後與親友借錢的辛苦，「不足為外人道」。

此外，委任律師也強調，郭哲敏在案發前就已合法擁有柬埔寨護照，在去年自願回台後護照也被收回。至於檢方還提到郭哲敏有海外資產、要買泰國房子等，郭哲敏雖然有想買泰國房子但沒買，在香港與新加坡的帳戶都被凍結，至於檢方還指郭哲敏想移民新加坡等根本是斷章取義，郭哲敏是說想送孩子去新加坡讀書。

張旭昇則說，他在交保期間遵守一切電子監控，也已經認罪，希望可以交保。張的委任律師批評，高院發回更裁根本是鄉民式裁定，甚至還說要100%擔保無逃亡可能，這根本不是法律上的要求，能達到100%防逃只能「一抓到就槍斃」，質疑高院裁定並不公平。

經新北地院合議庭訊問後，認為郭哲敏、張旭昇原羈押原因及必要性仍然存在，因此裁定延長羈押禁見2月。得抗告。（編輯：張銘坤）1131127