郭哲敏交保疑找外國壯漢當保鏢 稱不擔心人身安全

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（中央社記者高華謙新北18日電）88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌，今天以新台幣1億元交保，親友找來2名外國壯漢疑似充當保鏢。郭哲敏晚間步出法院時，呼籲媒體平衡報導，針對是否擔心人身安全，他說：「沒這問題。」

檢警調查，郭哲敏涉經營線上博弈網站與地下匯兌，去年8月落網。經羈押約1年3月後，新北地方法院合議庭今年11月8日裁定5000萬元交保、郭的小弟張旭昇以500萬元交保。隨後新北地檢署提抗告，台灣高等法院11月15日撤銷原裁定，發回新北地院更裁。

新北地院今天開庭後，裁定將郭哲敏交保金提高至1億元、張旭昇提高至1000萬元，皆限制出境、出海與住居8月，施以電子腳鐐監控，每天上午10時至中午12時間要在指定住所自拍門牌與臉部回傳，向科技設備監控中心報到。

郭哲敏的女友錢帥君約1小時就籌到剩餘的5000萬元，下午4時50分與2名親友提大型行李箱至新北地院辦保；隨後晚間更出現2名外國壯漢，疑似充當保鏢。

由於電子腳鐐等科技監控設備設定問題，郭哲敏直到晚間9時30分才步出新北地院，並向媒體表示，「請各位媒體對我、對案情有利的證據調查，平衡報導就行了」。

由於先前傳出黑道要追緝郭哲敏，媒體追問是否有被黑白兩道追殺、是否擔心自己人身安全，郭哲敏說：「沒有，沒這問題。」隨後他與錢帥君分別上2台車離去，外國壯漢協助保護錢帥君。（編輯：張雅淨）1131118

88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌案，新北地方法院18日裁定以新台幣1億元交保，親友找來2名外國壯漢，疑似充當保鏢。中央社記者高華謙攝 113年11月18日

88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌，新北地院18日開庭後，裁定將交保金提高至新台幣1億元，郭哲敏女友錢帥君（右1）18日下午現身新北地院外，2名親友拖著大型行李箱，準備為郭哲敏辦保。中央社記者高華謙攝 113年11月18日