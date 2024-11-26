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郭哲敏2度交保金額提高至1億 新北檢抗告

2024/11/26 15:06（11/26 15:33 更新）
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引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏（中）涉經營線上博弈網站及地下通匯，不法獲利達新台幣16億元，2023年8月被警方從泰國解送回台歸案，並羈押禁見至今，新北地院8日裁定郭哲敏以新台幣5000萬元交保，並施以電子監控。中央社記者高華謙攝 113年11月8日
引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏（中）涉經營線上博弈網站及地下通匯，不法獲利達新台幣16億元，2023年8月被警方從泰國解送回台歸案，並羈押禁見至今，新北地院8日裁定郭哲敏以新台幣5000萬元交保，並施以電子監控。中央社記者高華謙攝 113年11月8日
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（中央社記者高華謙新北26日電）88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌，新北地院合議庭2度裁定交保、並將交保金提高至新台幣1億元。據了解，新北地檢署考量無法防止郭逃亡，且還有證人尚未詰問完等，已提抗告。

檢警調查，郭哲敏涉經營線上博弈網站與地下匯兌，潛逃至泰國後，去年8月遭警方解送回台歸案。經羈押約1年3月後，新北地院合議庭今年11月8日裁定5000萬元交保、郭的小弟張旭昇以500萬元交保。隨後新北地檢署提抗告，台灣高等法院11月15日撤銷原裁定，發回新北地院更裁。

新北地院合議庭11月18日再度開庭後，裁定將郭哲敏交保金提高至1億元、張旭昇提高至1000萬元，皆限制出境、出海與住居8月，施以電子腳鐐監控，每天上午10時至中午12時間要在指定住所自拍門牌與臉部回傳，向科技設備監控中心報到。

據了解，新北地檢署考量，無法防止郭哲敏與張旭昇逃亡，且電子腳鐐告警多次，加上郭哲敏洗錢金額高、曾逃亡、在國外有勢力，各國都有銀行帳戶或辦公室，生活優渥、交往複雜，且還有證人還沒交互詰問完畢等，因此已就郭哲敏與張旭昇交保提起抗告。（編輯：張銘坤）1131126

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