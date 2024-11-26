郭哲敏2度交保金額提高至1億 新北檢抗告

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北26日電）88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌，新北地院合議庭2度裁定交保、並將交保金提高至新台幣1億元。據了解，新北地檢署考量無法防止郭逃亡，且還有證人尚未詰問完等，已提抗告。

檢警調查，郭哲敏涉經營線上博弈網站與地下匯兌，潛逃至泰國後，去年8月遭警方解送回台歸案。經羈押約1年3月後，新北地院合議庭今年11月8日裁定5000萬元交保、郭的小弟張旭昇以500萬元交保。隨後新北地檢署提抗告，台灣高等法院11月15日撤銷原裁定，發回新北地院更裁。

新北地院合議庭11月18日再度開庭後，裁定將郭哲敏交保金提高至1億元、張旭昇提高至1000萬元，皆限制出境、出海與住居8月，施以電子腳鐐監控，每天上午10時至中午12時間要在指定住所自拍門牌與臉部回傳，向科技設備監控中心報到。

據了解，新北地檢署考量，無法防止郭哲敏與張旭昇逃亡，且電子腳鐐告警多次，加上郭哲敏洗錢金額高、曾逃亡、在國外有勢力，各國都有銀行帳戶或辦公室，生活優渥、交往複雜，且還有證人還沒交互詰問完畢等，因此已就郭哲敏與張旭昇交保提起抗告。（編輯：張銘坤）1131126