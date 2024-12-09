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88會館案林秉文開庭未到 新北地院已發拘票

2024/12/9 16:50
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（中央社記者趙敏雅新北9日電）88會館地下匯兌案，第3方支付業者林秉文涉嫌配合洗錢，被爆日前傳喚未到庭，新北地院表示，已發出拘票，要求林秉文12月26日務必到庭，若無正當理由不到，將依法沒入保金。

88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌案，檢警調查，林秉文在本案是第3方支付業者，涉嫌配合洗錢。2022年11月林秉文獲檢方以新台幣300萬元交保，未諭知限制出境、出海等其他強制處分。

民眾黨立委黃國昌昨晚在臉書Facebook發文說，5日地下匯兌案開庭，在押的郭哲敏遭提審出庭，林秉文則沒有到出庭，批評「為何院檢迄今還在裝沒事？法務部是還在睡覺嗎？」

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新北地方法院今天發布新聞稿指出，林秉文去年2次準備程序均到庭，今年10月1次庭期因颱風取消，後來辯護人以衝庭為由聲請改期，合議庭11月17日以證人身分傳喚林秉文到庭，辯護人以身體因素幫他請假。

新北地院表示，12月5日合議庭以被告身分傳喚林秉文，但林秉文未到，辯護人稱林秉文尚未入境，庭後合議庭發現林秉文已出境。新北地院說，已發出拘票，但不會立即拘提，要求林秉文在下次庭期12月26日務必到庭。（編輯：方沛清）1131209

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