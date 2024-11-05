88會館案貼文影射檢察官收資助 媒體人挨告起訴

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（中央社記者謝幸恩台北5日電）被指出入「88會館」的高檢署檢察官黃錦秋，不滿簡姓新聞部經理在LINE群組影射她與88會館負責人林秉文熟識，並接受資助逾千萬元，提告簡男。北檢今天依加重誹謗罪起訴簡男。

檢警出入台北市「88會館」引發爭議，內政部警政署於民國112年初公布調查結果，並懲處多名警察；台灣高等檢察署將黃錦秋送交檢察官評鑑委員會評鑑，檢評會認定黃錦秋違失情節重大，報由法務部移送職務法庭審理。

黃錦秋認為，111年11月間，擔任某電視台新聞部經理的簡姓男子在媒體同業LINE群組製造不實言論，影射她與「88會館」負責人郭哲敏、林秉文熟識，並接受林秉文資助新台幣逾1000萬元以裝潢她的中壢新房子，已貶損她的人格及社會評價，因此對簡男提告加重誹謗。

台北地檢署起訴指出，簡男否認發文，並辯稱不確定有加入媒體同業LINE群組，他在鏡週刊看過相關報導。

檢察官認為，鏡週刊報導並未提及相關內容，且根據媒體同業LINE群組的其他成員證稱，此群組為簡男所創立，簡男也確實於群組張貼文章，因此認定簡男未經合理查證，在特定多數人的群組散布不實訊息，依加重誹謗罪起訴。

對此，黃錦秋向中央社記者表示，簡姓被告背離記者應有的專業與良知。希望她是最後一個受害人，不要再有任何依法行政的執法者，因擋了宵小的財路，就被這些歹徒用賺來的黑錢，用莫須有的劇情，加以羞辱。（編輯：戴光育）1131105