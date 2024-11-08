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88會館負責人郭哲敏5000萬交保 檢研議是否抗告

2024/11/8 19:12（11/8 19:21 更新）
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88會館負責人郭哲敏。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙新北8日電）88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌遭起訴，全案尚在新北地院審理。由於羈押期將屆，合議庭今天訊問後裁定郭哲敏以新台幣5000萬元交保，限制出境、出海及住居，施以電子監控。

新北地檢署表示，待收到裁定書後會再研議是否抗告。

檢警調查，引爆檢警出入爭議場所風波的88會館負責人郭哲敏涉經營線上博弈網站及地下通匯。郭哲敏自2022年潛逃出境並遭通緝後，去年8月遭警方從泰國解送回台歸案；郭哲敏的小弟張旭昇同一天也主動投案，檢察官向法院聲押禁見2人獲准。

歷經4個月偵查，檢察官去年11月偵結，依違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌起訴郭哲敏與張旭昇。全案移審後裁定續押，不過新北地院4月19日裁定2人交保，經檢察官抗告成功，高院發回更裁，合議庭裁定5月12日起羈押禁見2個月，隨後經開庭訊問仍裁定續押至今。

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由於羈押期將屆，合議庭今天再度開庭訊問，考量郭哲敏與張旭昇涉案情節、身分、資力與全案審理進度後，認2人以一定金額交保應有相當程度心理約束力，無繼續羈押必要。

不過，合議庭審酌，2人犯罪嫌疑重大，且涉犯銀行法的法定刑很重，加上郭哲敏涉案不法獲利很高、滯留外國時間很久，可知郭哲敏有相當資產；而張旭昇案發後也有長期逃亡事實，因此裁定郭哲敏以5000萬元交保、張旭昇以500萬交保，均限制出境、出海及住居，並施以電子監控8個月。（編輯：張銘坤）1131108

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