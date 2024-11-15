88會館郭哲敏交保檢抗告成功 高院撤銷發回更裁

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（中央社記者謝幸恩新北15日電）新北院審理88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌案，合議庭裁定郭哲敏5000萬元交保，限制出境、出海、住居及電子監控，檢察官提起抗告。高院今天撤銷原裁定，發回新北院更裁。

台灣高等法院新聞資料指出，經合議庭審理後，認為原審對於郭哲敏何以與張旭昇無串證必要，及何以得防免郭哲敏、張旭昇逃亡及串證，均未妥適說明，尚屬理由不備，檢察官抗告有理由，據此撤銷原裁定，發回新北地方法院更裁。

引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏，涉經營線上博弈網站及地下通匯，案發後潛逃海外，新北地檢署對其發布通緝。民國112年8月，郭哲敏在泰國被法務部調查局押解返台，遭羈押禁見；同案共犯張旭昇於郭哲敏到案後投案，也遭羈押禁見。

新北檢依銀行法及洗錢防制法等罪起訴郭哲敏等人。由於郭哲敏等人在押，移請新北院審理後，裁定續押。4月間，新北院一度裁定郭哲敏等人交保，案經檢方抗告，高院發回更裁，新北院改裁定羈押禁見。

近期因羈押期限屆滿，新北院11月8日裁定郭哲敏新台幣5000萬元交保、張旭昇500萬元交保，均限制出境、出海及住居，並施以電子監控8個月。新北檢不服，提起抗告，高院今天做出裁定。（編輯：張銘坤）1131115