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郭哲敏2小時籌5000萬交保 戴電子腳鐐、限制住居

2024/11/8 22:34（11/8 22:56 更新）
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引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏（中）涉經營線上博弈網站及地下通匯，不法獲利達新台幣16億元，2023年8月被警方從泰國解送回台歸案，並羈押禁見至今，新北地院8日裁定郭哲敏以新台幣5000萬元交保，並施以電子監控。中央社記者高華謙攝 113年11月8日
引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏（中）涉經營線上博弈網站及地下通匯，不法獲利達新台幣16億元，2023年8月被警方從泰國解送回台歸案，並羈押禁見至今，新北地院8日裁定郭哲敏以新台幣5000萬元交保，並施以電子監控。中央社記者高華謙攝 113年11月8日
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（中央社記者高華謙新北8日電）88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌，經羈押1年多，新北地院今天裁定以新台幣5000萬元交保，並施以電子監控，郭哲敏親友2小時內籌到錢，帶2個大行李箱為他辦交保。

引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏涉經營線上博弈網站及地下通匯，不法獲利達16億元，他潛逃至泰國後，去年8月遭警方解送回台歸案，並羈押禁見至今。

郭哲敏的小弟張旭昇也在同一天主動投案，隨後雙雙遭新北地檢署依違反銀行法、洗錢防制法起訴，全案尚在新北地院審理。

由於羈押期將屆，合議庭今天再度開庭訊問，認定2人以一定金額交保應有相當程度約束力，因此晚間6時許裁定郭哲敏以5000萬元交保、張旭昇以500萬交保，均限制出境、出海及住居8個月，並施以電子監控8個月。

郭哲敏親友火速在2小時內籌到5000萬，晚間8時帶著裝滿錢的2個大型行李箱抵達新北地院辦保。郭哲敏的女友錢帥君也到場等候，並準備外套與帽子給郭哲敏穿。

經科技設備監控中心人員設定完電子腳鐐後，郭哲敏晚間9時許戴著電子腳鐐與錢帥君前後步出法庭大樓，面對媒體提問不發一語；至於張旭昇交保後，也沉默不語就匆匆離開。

新北地檢署表示，待收到裁定書後會再研議是否抗告。（編輯：陳政偉）1131108

新北地方法院8日裁定涉經營線上博弈網站及地下通匯、遭羈押超過1年時間的的88會館負責人郭哲敏以新台幣5000萬元交保，郭哲敏親友2小時內就順利籌足款項，帶著2個大行李箱到場為郭哲敏辦理交保。中央社記者高華謙攝 113年11月8日
新北地方法院8日裁定涉經營線上博弈網站及地下通匯、遭羈押超過1年時間的的88會館負責人郭哲敏以新台幣5000萬元交保，郭哲敏親友2小時內就順利籌足款項，帶著2個大行李箱到場為郭哲敏辦理交保。中央社記者高華謙攝 113年11月8日
引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏被羈押超過1年，8日晚間以新台幣5000萬元交保，其小弟張旭昇（前）則以500萬元交保，離開時面對大批媒體並未多作發言。中央社記者高華謙攝 113年11月8日
引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏被羈押超過1年，8日晚間以新台幣5000萬元交保，其小弟張旭昇（前）則以500萬元交保，離開時面對大批媒體並未多作發言。中央社記者高華謙攝 113年11月8日
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88會館負責人郭哲敏5000萬交保 檢研議是否抗告
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