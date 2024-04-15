郭哲敏遭扣泰達幣市值近2億 全匯入法務部監管平台

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（中央社記者高華謙新北15日電）法務部建置「扣案虛擬資產監管系統平台」今天啟用，新北地檢署將先前偵破詐騙集團洗錢與八八會館負責人郭哲敏地下匯兌等案、價值逾新台幣2億元虛擬貨幣匯入，創全國首例。

新北地檢署今天說，為提升查扣虛擬資產效率及安全性，並澈底剝奪被告犯罪不法所得，法務部建置「扣案虛擬資產監管系統平台」今天正式啟用。

新北地檢署檢察官去年8月與11月分別起訴詐騙集團勾結銀行行員並利用個人幣商洗錢案，以及郭哲敏涉經營線上博弈網站及地下匯兌等案件，查扣共679萬8270顆USDT泰達幣，折合新台幣約2億394萬餘元，其中郭哲敏遭扣部分就達約1億9238萬元。

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新北地檢署說，先前保管方式是警方將查扣的虛擬貨幣打入地檢署準備的電子錢包（冷錢包）中，這個電子錢包密碼、助記詞及冷錢包實體分由不同人員保管，不但程序繁瑣，對保管人員也造成心理負擔。

新北地檢署表示，今天上午已把之前查扣、暫存在電子錢包（冷錢包）中的虛擬貨幣全數打入「扣案虛擬資產監管系統平台」，成為首例運用檢察機關虛擬資產帳戶的地檢署。（編輯：林恕暉）1130415