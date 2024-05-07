88會館負責人郭哲敏高額具保被撤銷 新北地院諭知續押禁見

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（中央社記者黃旭昇新北7日電）88會館負責人郭哲敏與張旭昇涉地下匯兌案，新北地院開羈押庭；檢方不再主張高額交保，要求續押；被告盼維持具保裁定，強調會配合每一庭的審理。法院先將2人續押禁見5天候辦。

引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏，涉經營線上博弈網站及地下通匯；新北地方法院4月23日裁定以新台幣5000萬元具保停止羈押，並以電子腳環監控8個月。

另同案被告郭哲敏的親信張旭昇，裁定以30萬元交保，2人都被限制出境、出海、住居、禁止騷擾證人及同案被告等。

因檢方提抗告，高等法院6日撤銷原裁定，發回地院更裁，地院傍晚開羈押庭，聽取檢方、被告、辯護人陳述。

新北地檢原抗告時主張，如要交保，建請將郭哲敏交保金提高至新台幣2億元以上。另主張對張旭昇交保金額提高至700萬元以上，並施以電子腳環科技設備監控。

不過，檢方今天在羈押庭時，不援用原提高具保金額的主張，仍強調郭哲敏有柬埔寨、泰國、新加坡的不動產，有柬埔寨護照，也辦過移民新加坡手續，更有海外帳戶，足以有財力潛逃國外生活。

檢方主張，相對於郭哲敏的財力，交保金額只是很小的數目，且監控設備曾故障，是否可防逃令人質疑，只有羈押禁見才能繼續審理。

檢方主張，張旭昇曾私自拘禁證人，且判決有罪。曾於108年密集出入境20次，因從事地下匯兌，在港澳足以有資金潛逃生活。不是提高保金、電子監控即可防止串供。故主張要求繼續羈押，以利審理。

被施以電子監控的郭哲敏，在開庭時，高檢署監控中心電話一度響起，要求回報。因在開庭，郭哲敏無法接聽，由法警代為回覆。

郭哲敏表示，在海外沒房產，境外帳戶已關閉，「一塊錢都沒有」，且柬埔寨的護照也被調查局收回，他也沒辦移民新加坡，檢方沒有實質證據，不可以亂說。

另外，他是被迫留在海外，現在主動聯繫回來台灣面對官司，將全力配合每一庭的審理，沒有必要逃亡，「如果有任何一庭不到，可以立即收押。」

辯護律師說，檢方控張旭昇在港澳有大量資金，但無證據。被告是自行投案，且已經承認地下匯兌，有妻兒在台灣，沒必要逃亡與串供。電子監控為法務及司法制度，若要避免張旭昇逃亡，以電子監控即可，沒必要羈押。

審判長諭知，訊問被告2人後，依卷附相關證據，認為被告郭、張2人違反銀行法罪嫌重大且為重罪，有逃亡及串供、串證之虞，有羈押必要。高院撤銷原裁定後，原延長羈押裁定應繼續執行，並禁止接見通信。

郭、張2人開庭後，被法警上銬押回台北看守所。2人原裁定羈押至4月28日才屆滿，地院4月23日同意具保，還有5天須續羈押禁見。審判長說，2人是否延長羈押禁見，及被告聲請具保的部分，合議庭諭知等候核辦，並以書面裁定。（編輯：李錫璋）1130507