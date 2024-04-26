88會館郭哲敏停押 新北檢抗告籲保金至少逾2億元

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北地院裁定88會館負責人郭哲敏新台幣5000萬元交保，新北地檢署今天表示，郭男境外資產雄厚，絕對有財力及能力潛逃國外，決定提抗告，並建請將郭男交保金提高至2億元以上。

引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏涉經營線上博弈網站及地下通匯，新北地檢署檢察官去年8月與11月分別起訴郭哲敏與親信張旭昇，並聲請羈押禁見，新北地方法院裁准。

新北地法昨日表示，23日裁定郭哲敏以5000萬元具保停止羈押，並以電子腳環監控8個月及限制住居、出境、出海。張旭昇30萬元交保，限制出境、出海、限制住居、禁止騷擾證人及同案被告等措施。

新北地檢署今天發布新聞指出，檢察官收受裁定並審酌案情後，決定提起抗告，理由為2名被告都是通緝到案，原就有逃亡的事實。

另外，郭哲敏境外資產雄厚，有投資柬埔寨土地、泰國曼谷房產不動產，且遭緝獲時，持有柬埔寨護照，國際往來頻繁，也曾辦理新加坡投資移民，有絕對財力及能力潛逃國外，並在國外生活。

檢方指出，張旭昇在國外有龐大事業及資產，對於出境及國外生活非常熟悉。郭哲敏、張旭昇2名被告所犯都是重罪，有極大動機再次潛逃出境，有逃亡之虞。

郭哲敏、張旭昇涉案，檢方表示，2人為此案賭博、地下匯兌、洗錢犯罪集團的首腦，先前已有滅證的事實。

檢方指出，依此案目前審理計畫，證人詰問至少至今年6月7日，審理至今僅訊畢6名證人，與禁止被告接觸騷擾的40餘名證人，人數相差懸殊。被告有對證人騷擾、施加暴力，影響證人證述的強烈動機，並有高度串證之虞。

法院裁定交保的金額與電子監控措施，檢方認為，無法防止被告2人逃亡及勾串證人，也無法防止郭哲敏破壞監控設備、偷渡、棄保潛逃，仍有羈押禁見必要。

檢方表示，法院裁定交保後，2名被告都辦畢交保，2人財力雄厚，並透過此案獲取鉅額犯罪所得；若法院仍欲交保，裁定金額過低，無法阻止潛逃，建請郭哲敏具保金額提高至新台幣2億元以上。

另外，張旭昇交保金額提高至700萬元以上，並對張旭昇施以電子腳環科技設備監控。（編輯：戴光育）1130426