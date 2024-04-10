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88會館案 檢察官王涂芝黃錦秋遭監察院彈劾

2024/4/10 19:09（4/10 19:28 更新）
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圖為監察院外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北10日電）監察院今天說，檢察官黃錦秋、王涂芝出入地下匯兌業者郭哲敏所管領的「88會館」接受無償招待，且還指示放行郭哲敏導致其潛逃國外，監察院通過彈劾黃錦秋、王涂芝。

檢警出入台北市「88會館」引發爭議，內政部警政署去年初公布調查結果，查出26名警察赴宴，懲處多名警官；台灣高等檢察署同時公布調查報告，將黃錦秋、王涂芝送交檢察官評鑑委員會評鑑。

監察院透過新聞稿表示，9日通過監察委員林國明、葉宜津及高涌誠提案，彈劾台灣高等檢察署檢察官黃錦秋、台灣新北地方檢察署檢察官王涂芝，移送懲戒法院審理。

監察院說，黃錦秋、王涂芝在民國109年1月17日及7月10日出入私人招待所無償接受招待，事後發現分別為地下匯兌業者郭哲敏實際管領的「88會館」，及地下匯兌業者涂誠文管領「睿森銀樓地下室」，違反檢察官倫理規範，情節重大。

監察院指出，王涂芝在111年偵辦郭哲敏洗錢案期間，簽發拘票指示刑事局在郭哲敏出入國時進行拘提，並在通知禁止入出境暫時留置管制表記載限制出境、出海。之後4次接獲移民署通報郭哲敏將出入國訊息時，卻指示刑事局不依已簽發的拘票執行拘提，任由郭哲敏通關，違反檢察官倫理規範及刑事訴訟法強制處分規定。

調查發現，郭哲敏在111年10月26日出境後，因檢警11月2日大舉搜索其地下匯兌組織，郭哲敏畏罪逃匿海外，新北地檢署11月11日發布通緝。直到112年8月10日經由法務部調查局、刑事局、航空警察局、移民署、外交部駐泰國代表處等機關努力下，才將郭哲敏從泰國押解回台歸案。

監察院表示，王涂芝偵查初期就認定郭哲敏等人犯罪嫌疑重大，有逃亡及串供、滅證之虞的具體事證，並審酌有拘提之必要而簽發拘票及限制出境、出海。王涂芝明知檢警將於111年11月2日搜索其地下匯兌組織，郭哲敏卻在111年9、10月頻繁出入國，可預見其隨時可能潛逃海外，卻仍任由郭哲敏正常通關，導致其逃匿海外。

監察院說，王涂芝指示放行郭哲敏後，未依法指示執行人員記載執行結果並繳回拘票，顯有重大違失，違反檢察官倫理及刑事訴訟法強制處分規定，監察院9日通過彈劾。（編輯：翟思嘉）1130410

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