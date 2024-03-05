88會館案 郭哲敏遭前員工控教唆擄人獲不起訴

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（中央社記者謝幸恩台北5日電）引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏遭吳姓前員工控告教唆擄人勒贖、妨害自由等罪嫌，北檢偵查終結，認為罪嫌不足，今天給予郭哲敏不起訴處分。

台北地檢署不起訴處分指出，曾為郭哲敏旗下公司員工的吳姓男子提告主張，郭哲敏以債務糾紛為由，教唆共犯於民國110年9月28日，把他強押上車後載往彰化，並於鐵皮屋內對他施暴、勒索財物。

吳男提告指出，其中一名共犯於施虐過程中，不時走出鐵皮屋外講電話，應是與郭哲敏回報細節，本案相關共犯已被新北地檢署提起公訴，但郭哲敏未被追訴，因此提告郭哲敏涉犯刑法教唆擄人勒贖、妨害自由、傷害等罪嫌。

檢察官借提在押中的郭哲敏訊問，郭哲敏供稱，他不知情，也與吳男無冤無仇；另外，檢察官向新北檢調閱扣案的共犯手機，但扣案手機已下架銷毀。

檢察官認為，本案無其他積極證據，僅有吳男的單一陳述，難以認定郭哲敏涉及吳男指述的犯行，罪嫌不足，今天給予郭哲敏不起訴處分。

郭哲敏涉藉由地下匯兌超過新台幣200億元，案發後潛逃海外遭通緝，去年遭押解返台歸案，並被新北檢依違反銀行法等罪嫌起訴，現由新北地方法院審理中；另外，郭哲敏另涉檢警貪瀆案的部分，仍由北檢、新北檢偵辦中。（編輯：張銘坤）1130305