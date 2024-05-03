郭哲敏出庭稱電子腳環蓄電差 新北地院允尋解方

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（中央社記者黃旭昇新北3日電）「88會館」負責人郭哲敏以5000萬元具保停止羈押，並以電子腳環監控。新北地院今天表示，郭男出庭時抱怨電子腳環蓄電量不足造成困擾，地院已向高檢署科監中心反映尋求解決。

引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏涉經營線上博弈網站及地下通匯，原遭裁定羈押禁見。新北地院4月23日裁定郭男以新台幣5000萬元具保停止羈押，並以電子腳環監控8個月及限制住居、出境、出海。

聯合新聞網今天報導，郭男在交保後3天赴新北地院開庭，當場向法官抱怨電子腳環蓄電量不足，讓他睡到一半因沒電就被打電話確認行蹤，郭男希望能更換成電子手環，以免遭誤認為棄保潛逃。

新北地院對此表示，4月26日獲悉後，當天向電子腳環的主管機關、高檢署科技設備監控中心反映相關問題，責由主管機關處理。

另外，新北地院4月23日裁定郭男以5000萬元具保停止羈押後，新北地檢署4月26日表示，郭男境外資產雄厚，絕對有財力及能力潛逃國外，決定提抗告。

媒體報導，檢察官對於新北地院合議庭4月23日具保停止羈押的裁定提出抗告，但新北地院的卷宗過了9天（5月2日）才送至台灣高等法院。

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新北地院對此指出，相關報導有誤，4月29日收受檢察官抗告書狀，承辦書記官於4月30日辦理抗告流程（包含整理卷宗、送請合議庭法官審查抗告是否合法、統計室、大印室），最後送往收發室發文；5月2日下午送達高等法院，並無媒體報載「過了9天」才送達高等法院的情形。

新北地院表示，刑事案件繁雜龐大，書記官人力嚴重不足，尤其近來司法人員過勞議題廣泛引起社會重視，但仍堅守崗位、依照法律程序辦理審判事務。（編輯：戴光育）1130503