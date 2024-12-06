陳梅慧車禍案遭質疑夜間訊問 中檢：依法調查

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（中央社記者蘇木春台中6日電）虛擬貨幣分析師陳梅慧與任職刑事局的男友因案應訊返程時，於國道新竹路段發生車禍身亡，外界質疑檢方夜間訊問。台中地檢署今天表示，皆依法進行調查程序，請外界勿過度揣測。

全案起於，台中地檢署偵辦犯罪組織涉嫌違反洗錢防制法等案，發現非公務機關持有詐騙案件被害人警詢筆錄，為釐清筆錄來源，3日通知刑事局謝姓員警及其女友陳梅慧共5人到案說明，謝男訊後以新台幣3萬元交保，陳梅慧等人則請回。

陳梅慧與男友搭車北返，於4日凌晨3時許行經國道1號北上77.7公里處發生追撞車禍，陳梅慧不幸身亡；同日稍早，同路段約800公尺外發生另一起1死3傷車禍，傷者包括涉唆使槍擊威震集團吳姓董事長的前四海幫成員郝廣民，引發外界聯想。

由於陳梅慧曾協助檢警釐清創意私房金流，以及88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌金流，且中檢3日堅持夜間訊問，陳梅慧等人4日凌晨才離開地檢署，搭車北返時突遭車禍身亡，引發外界質疑是否涉及警界內鬥或財團利益糾葛。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，中檢檢察官因偵辦犯罪集團經營大型虛幣交易所，查獲ACE公司創設「阿福錢包」APP涉嫌詐騙、洗錢案件，全案於民國113年3月間偵查終結提起公訴。

中檢指出，檢方偵辦此案件過程時，專案小組於洗錢共犯掌控的雲端資料夾中，發現數十筆詐騙案件完整被害人警詢筆錄，為釐清警詢筆錄來源，及相關人員有無涉及違反個人資料保護法、洩密等罪嫌，檢察官認有查明必要進而循線追查。

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專案小組於3日依法院核發搜索票執行搜索，並以約談刑事局謝姓員警、陳梅慧等4名犯罪嫌疑人及1名證人共5人到案說明。謝男等4人在台中市警察局刑事警察大隊初詢完畢後，徵得謝男等人同意續行接受複訊，並於晚間10時許抵達中檢，由檢察官陸續於4日凌晨1時多完成複訊。

檢方指出，檢察官訊後諭知謝男3萬元交保候傳，其餘陳梅慧等3人均諭知無保請回。檢方依法進行相關調查程序，請外界勿過度揣測，後續仍將持續查辦、釐清案情。（編輯：郭諭儒）1131206