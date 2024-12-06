分析師陳梅慧遇難行車影像消失？ 國道警：謠傳
2024/12/6 14:44（12/6 15:13 更新）
（中央社記者魯鋼駿新竹縣6日電）虛擬貨幣分析師陳梅慧日前於國道新竹路段車禍身亡，有媒體報導事發後行車記錄器不翼而飛、國道警方遭下封口令。國道警方表示，相關消息均為謠傳，案件由新竹地檢署偵辦中。
台中地檢署偵辦犯罪組織涉嫌違反洗錢防制法等案，發現非公務機關持有詐騙案件被害人警詢筆錄，為釐清筆錄來源，3日通知刑事局謝姓員警及其女友陳梅慧共5人到案說明，謝男訊後以新台幣3萬元交保，陳梅慧等人則請回。
陳梅慧與男友搭車北返，4日凌晨3時許行經國道1號北上77.7公里處（新竹縣段）發生追撞車禍，陳梅慧不幸身亡；同日稍早，同路段約800公尺外發生另一起1死3傷的車禍，傷者包括涉嫌唆使槍擊威震集團吳姓董事長的前四海幫成員郝廣民。
「聯合報」報導，事故發生後行車記錄器不翼而飛，據了解當天已經有1名未曝光身分的檢察官介入指揮辦案，國道警方遭下封口令，對外只能堅持表態「偵查不公開」。
對此，國道公路警察局第二公路警察大隊發布新聞稿表示，網傳此事故無行車影像等陰謀論，消息均為謠傳，將恪遵偵查不公開原則，行車影像及CCTV（閉路監視系統）影像等相關資料均已交由新竹地檢署偵辦中。
另外，新竹地檢署透過文字指出，此案依相關法律規定處理，持續掌握案件進展。對於外界揣測與傳言，呼籲各界尊重司法調查程序，避免影響案件事實釐清。
陳梅慧曾協助檢警釐清創意私房金流，以及88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌金流，她突遭車禍身亡，引發外界質疑是否涉及警界內鬥或財團利益糾葛。（編輯：戴光育）1131206
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