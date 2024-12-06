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分析師陳梅慧車禍亡 國道警檢視行車記錄器稱遇車流回堵遭後車追撞

2024/12/6 19:56（12/6 20:38 更新）
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虛擬貨幣分析師陳梅慧日前於國道新竹路段車禍身亡，事故引發各界關注。國道警方6日指出，經檢視行車記錄器等畫面，事發當下陳女所乘車輛遇車流嚴重回堵，靜止在內側車道時遭後方車輛追撞、導致不幸。（新竹縣政府消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年12月6日
虛擬貨幣分析師陳梅慧日前於國道新竹路段車禍身亡，事故引發各界關注。國道警方6日指出，經檢視行車記錄器等畫面，事發當下陳女所乘車輛遇車流嚴重回堵，靜止在內側車道時遭後方車輛追撞、導致不幸。（新竹縣政府消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年12月6日
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣6日電）虛擬貨幣分析師陳梅慧日前於國道新竹路段車禍身亡，國道警方今天指出，經檢視行車記錄器等畫面，陳女搭乘的車輛因遇車流嚴重回堵，靜止在內側車道時遭後方車輛追撞。

台中地檢署偵辦犯罪組織涉嫌違反洗錢防制法等案，發現非公務機關持有詐騙案件被害人警詢筆錄，為釐清筆錄來源，3日通知刑事局謝姓員警及其女友陳梅慧共5人到案說明，謝男訊後以新台幣3萬元交保，陳梅慧等人則請回。

陳梅慧與男友搭車北返，4日凌晨3時許行經國道1號北上77.7公里處（新竹縣段）發生追撞車禍，陳梅慧不幸身亡。

「聯合報」報導，事故發生後行車記錄器不翼而飛，據了解當天已經有1名未曝光身分的檢察官介入指揮辦案，國道警方遭下封口令。對此，國道公路警察局第二公路警察大隊透過文字表示，消息均為謠傳。

國道警第二公路大隊今天晚間發布新聞稿指出，經檢視陳梅慧搭乘車輛的行車記錄器及CCTV（閉路監視系統）影像發現，此車因前方車流嚴重回堵，靜止停等於內側車道時遭後方車輛追撞。

國道警表示，後方肇事車輛駕駛的事故發生原因尚在查證中，相關影像及卷資均已報請新竹地檢署指揮偵辦。（編輯：戴光育）1131206

#陳梅慧
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陳梅慧
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