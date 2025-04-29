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中檢辦洩密案 陳梅慧車禍亡不起訴、偵查員男友等3人緩起訴

2025/4/29 20:57（4/29 21:43 更新）
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圖為台中地檢署外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者趙麗妍台中29日電）台中地檢署偵辦犯罪組織涉嫌違反洗錢防制法等案，發現有個資外洩，傳訊刑事局謝姓偵查員及其女友陳梅慧等人；檢方今天偵結，陳梅慧因車禍死亡不起訴，另3人均緩起訴。

台中地檢署檢察官因偵辦犯罪集團經營大型虛幣交易所，查獲ACE公司創設「阿福錢包」APP涉嫌詐騙、洗錢案件，全案於民國113年3月間偵查終結提起公訴。

偵辦過程，專案小組在洗錢共犯掌控的雲端資料夾中，發現數十筆詐騙案件完整被害人警詢筆錄，為釐清警詢筆錄來源，以及相關人員有無涉及違反個人資料保護法、洩密等罪嫌，檢察官循線追查，發現刑事局謝姓偵查員涉有重嫌。

去年12月3日，專案小組依法院核發搜索票執行搜索，並約談刑事局謝姓員警、陳女等4名犯罪嫌疑人及1名證人共5人到案說明。

謝男在警詢時坦承未向上級報備，將詐騙被害筆錄資料上傳雲端，提供給陳梅慧協助分析虛擬貨幣金流，陳女坦承不諱，XREX創辦人黃耀文、蕭匯宗也都坦承，但他們強調僅作內部分析，並未將被害人筆錄資料外流。

全案經台中地檢署偵結，陳女因死亡依法不起訴，涉洩密及違反「個資法」的謝姓警官坦承犯行，XREX創辦人黃耀文、蕭匯宗認罪，3人均獲緩起訴處分。

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此案在偵查期間，因謝男等4人接受警詢後移送台中地檢署，檢察官複訊到4日凌晨1時多，檢方諭令謝男3萬元交保候傳，陳女等3人無保請回；謝男、陳女、黃男共搭一車經北返時，在國道1號新竹路段發生車禍，陳女傷重死亡。

因陳女曾協助檢警釐清創意私房金流，以及88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌金流，長年與檢警合作，協助解析詐騙集團贓款流向，在偵訊後遇到車禍，引發社會討論，一度傳出陰謀論。（編輯：陳仁華）1140429

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