虛擬貨幣分析師陳梅慧車禍亡 檢釐清排除故意製造車禍

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（中央社記者郭宣彣新竹縣16日電）虛擬貨幣分析師陳梅慧於國道新竹路段車禍身亡案，引質疑是製造車禍所致，竹檢今天說，當時回堵車流約2公里，加上車輛切換車道頻繁，排除故意製造車禍的可能性。

陳梅慧與男友搭車北返，於本月4日凌晨3時許行經國道1號北上77.7公里處發生追撞車禍，陳梅慧不幸身亡；同天稍早，同路段約800公尺外發生另一起1死3傷的車禍，傷者包括涉唆使槍擊威震集團吳姓董事長的前四海幫成員郝廣民。對此最高檢察署日前指示竹檢成立專案小組調查車禍原因，釐清疑點。

新竹地檢署今天召開記者會，新竹地檢署主任檢察官兼發言人黃振倫說明指出，造成車禍回堵主因是王姓男子在本月4日凌晨2時23分駕駛營業小貨車，行經國道1號76.9公里處，不慎自撞護欄，因車門遭護欄阻擋，未下車放置示警的三角錐，後方車輛未注意，且加上當下夜間昏暗視線不佳撞上，引發連環車禍。

他說，王男報警後拖吊車到場停在小貨車前，郝廣民搭乘的車輛在2時27分，往右閃避小貨車後撞上拖吊車，楊姓司機當場死亡，後座的郝廣民與林姓保鑣重傷（王男涉過失致死與過失傷害部分另案偵辦）。

黃振倫指出，此起事故造成現場回堵，陳梅慧搭乘Uber的車輛停在國道1號北上77.7公里處，另凌晨3時許由徐男駕駛的白色休旅車，因彎道遮擋，不慎撞上陳梅慧搭乘的車輛，造成車尾重擊，陳梅慧失去生命跡象，送醫不治。

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他說，由於第1起事故車輛是因拖吊車作業時未擺放三角錐，再遭後車追撞，2起事故應非蓄意，而2起車禍時間差距為25分鐘，回堵車流約2公里，加上當時車輛切換車道頻繁，排除故意製造車禍的可能性。

檢方指出，徐男涉違反過失致死與過失傷害罪嫌，涉一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，建請院方從重以過失致死罪嫌處斷；另，由於徐男有向警員自首，也請法院審是否減刑。（編輯：張銘坤）1131216

虛擬貨幣分析師陳梅慧日前於國道新竹路段車禍身亡，事故引發各界關注。國道警方6日指出，經檢視行車記錄器等畫面，事發當下陳女所乘車輛遇車流嚴重回堵，靜止在內側車道時遭後方車輛追撞、導致不幸。（新竹縣政府消防局提供）