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陳梅慧車禍殞命 律師代家屬聲明：避免陰謀揣測

2024/12/7 22:42
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（中央社記者謝幸恩台北7日電）虛擬貨幣分析師陳梅慧與任職刑事局的男友因案應訊返程時，於國道新竹路段車禍身亡引發討論，現由竹檢偵辦。家屬委任律師今天發聲明說，避免陰謀揣測，盼檢調檢視案件疑點。

陳梅慧家屬委任律師李宣毅、邱顯智、陳孟秀、劉育承、劉繼蔚及錢建榮今天代家屬發表聲明表示，事發至今，「仍無法相信梅慧的離去，也難以面對驟失梅慧的傷痛，感謝梅慧生前的各方好友，以各種方式默默懷念梅慧的好」。

聲明指出，希望社會各界與媒體尊重逝者與家屬的隱私，避免揭露私人生活與喪儀的訊息，避免使用未經授權的私人照片。

聲明強調，家屬對於此次事故的原因仍充滿疑惑，已委請律師協助提出法律行動，希望檢調能以公正與專業的態度，詳加檢視案件的各種疑點，給家屬一個清楚的交代。

聲明提及，懇請社會各界能夠避免各種陰謀揣測，因為任何未經證實、甚囂塵上的懷疑，都讓家屬寢食難安，更難以專心辦理後事。

聲明指出，「梅慧彷彿一道光，照亮了滿目瘡痍的世界」，懇請媒體把焦點放在她的義行、事件的真相與制度的完善，諸如建立針對虛擬貨幣詐騙犯罪的專業培訓機制，提升相關人員偵辦能力；完善保護從事高風險犯罪調查人員的法律保障機制，確保他們的人身與職業安全；明確專業人員在跨部門合作中的權責範疇等，若能以此為契機推動制度完善，將是對陳梅慧生命最好的致敬。

聲明表示，在這段極為艱難的時刻，希望社會各界與媒體，體諒家屬需要更多的空間與時間，難以分心回應社會大眾或受訪，再次感謝社會各界的關心。

全案起於，台中地檢署偵辦犯罪組織涉犯洗錢防制法等案，發現非公務機關持有詐騙被害人警詢筆錄，為釐清筆錄來源，3日通知刑事局謝姓員警及其女友陳梅慧共5人到案說明，謝男訊後交保，陳梅慧等人則請回。

陳梅慧與男友搭車北返，於4日凌晨3時許行經國道1號北上77.7公里處發生追撞車禍，陳梅慧不幸身亡；同日稍早，同路段約800公尺外發生另一起1死3傷車禍，傷者包括涉唆使槍擊威震集團吳姓董事長的前四海幫成員郝廣民。

國道警方初步研判，2起事故地點相隔時間差約40分鐘，應無直接因果關係。

由於陳梅慧曾協助檢警釐清創意私房金流，以及88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌金流，其突遭車禍身亡，引發外界質疑是否涉及警界內鬥或財團利益糾葛；案經最高檢察署指示新竹地檢署成立專案小組調查2起事故原因及案件疑點。（編輯：郭諭儒）1131207

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