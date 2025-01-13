88會館郭哲敏繳2億元第4度交保 新北檢將提抗告

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（中央社記者趙敏雅新北13日電）88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌案，新北地院合議庭今天裁定2億元交保，限制出境出海、輔以科技監控。郭哲敏第4次獲准交保，下午辦保完成。新北地檢署表示將提抗告。

檢方指出，郭哲敏涉嫌經營博弈網站，獲利新台幣16億餘元，另涉地下匯兌經手金額至少達217億餘元，依違反賭博、組識犯罪防制條例及銀行法等罪，向法院求刑15年。

檢方認為，共犯張旭昇為犯罪集團核心，依違反組織犯罪防制條例及銀行法等罪，求刑10年。全案1月10日辯論終結，定於5月29日宣判。

郭哲敏涉案後潛逃到泰國，民國112年8月遭警方解送回台歸案、羈押禁見。郭哲敏去年獲合議庭2度以5000萬元交保、1度以1億元交保；張旭昇交保金從30萬、500萬元，最後增加到1000萬元。

檢方3度向高院抗告成功，去年11月27日新北地方法院合議庭認為郭哲敏、張旭昇原羈押原因及必要性仍然存在，裁定延長羈押禁見2月。

由於郭哲敏、張旭昇羈押期將滿，新北地方法院合議庭上午評議指出，本案關於郭哲敏和張旭昇部分已審理終結，裁定郭哲敏、張旭昇分別以2億、2000萬元交保，2人限制出境出海、接受電子腳鐐及居家讀取器科技設備監控8個月。

科技監控期間，郭哲敏、張旭昇應在每天上午9時、晚間9時，在限制住居處持個案手機拍攝面部照片，並同步傳到科技設備監控中心各1次。

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郭哲敏下午1時30分籌到2億元，在銀行與法院點交交保金後，下午3時開始設定電子腳環設備監控，下午5時30分許從地院離開，面對記者提問，郭哲敏全程不發一語。

新北地方檢察署表示，檢方會對郭哲敏、張旭昇交保裁定提起抗告，至於具體抗告理由將待收到院方裁定書後研議。（編輯：李錫璋）1140113