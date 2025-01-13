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88會館郭哲敏2億元交保 限制出境出海戴電子腳鐐

2025/1/13 18:05（1/13 18:34 更新）
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88會館負責人郭哲敏（前）涉地下匯兌，10日辯論終結，新北地檢署求處郭哲敏有期徒刑15年。新北地院合議庭13日裁定2億元交保，限制出境出海8個月、戴電子腳鐐8個月。（中央社檔案照片）
88會館負責人郭哲敏（前）涉地下匯兌，10日辯論終結，新北地檢署求處郭哲敏有期徒刑15年。新北地院合議庭13日裁定2億元交保，限制出境出海8個月、戴電子腳鐐8個月。（中央社檔案照片）
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（央社記者趙敏雅新北13日電）88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌案，10日辯論終結，新北地檢署求處郭哲敏有期徒刑15年。新北地院合議庭今天裁定，郭哲敏以2億元交保，限制出境出海8個月、戴電子腳鐐8個月。

郭哲敏10日辯論庭審理時指稱，對於官司絕不迴避，羈押1年多期間，諸多反省；他也對於妻子曾因小孩看不到父親，在網路社群平台抒發情緒，批判司法的言論，向檢察官及法官道歉。

檢方認為，郭哲敏涉嫌經營博弈網站，獲利新台幣16億餘元，另涉地下匯兌經手金額至少達217億餘元，犯案時間長，且未主動繳回犯罪所得，依違反賭博、組識犯罪防制條例及銀行法等罪，向法院具體求刑15年。

對於共犯張旭昇，檢方列為犯罪集團核心，依違反組織犯罪防制條例及銀行法等罪，求刑10年。

新北地院合議庭今天裁定郭哲敏以2億元交保、張旭昇2000萬元交保，2人限制出境出海、接受電子腳鐐及居家讀取器科技設備監控8個月。

科技監控期間，郭哲敏、張旭昇應在每天上午9時、晚間9時，在限制住居處持個案手機拍攝面部照片，並同步傳到科技設備監控中心各1次，若未能在24日上午10時前辦保完成，將從29日起延長羈押2個月。

引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏涉經營線上博弈網站及地下通匯，不法獲利達16億元，他潛逃至泰國後，民國112年8月遭警方解送回台歸案、羈押禁見。

新北地方法院合議庭去年4月25日裁定郭哲敏以5000萬元交保，張旭昇30萬元交保。檢察官提起抗告，台灣高等法院發回更裁，新北地院去年5月7日裁定，郭哲敏、張旭昇羈押禁見。

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新北地方法院合議庭去年11月8日再開羈押庭，裁定郭哲敏5000萬元交保、張旭昇500萬元交保。檢察官提起抗告，台灣高等法院去年11月15日撤銷原裁定，發回新北地院更裁。新北地院去年11月18日重開羈押庭，裁定1億元交保。

檢方再提抗告，經高院發回更裁，去年11月27日新北地院認有羈押必要，裁定郭哲敏與張旭昇羈押禁見。（編輯：戴光育）1140113

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