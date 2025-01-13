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林秉文涉88會館案未列查緝專刊 刑事局：不影響通緝身分

2025/1/13 22:14（1/13 22:39 更新）
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警政署刑事局13日晚間透過新聞稿表示，88會館地下匯兌案通緝犯林秉文113年12月遭新北地方法院發布通緝後，警政署「查捕逃犯系統」就有該筆通緝資料，並可於M-police系統直接查詢通緝狀況，由於新北地院未曾發文協請發布查緝專刊，所以官網上未能查詢到。中央社記者黃麗芸攝 114年1月13日
警政署刑事局13日晚間透過新聞稿表示，88會館地下匯兌案通緝犯林秉文113年12月遭新北地方法院發布通緝後，警政署「查捕逃犯系統」就有該筆通緝資料，並可於M-police系統直接查詢通緝狀況，由於新北地院未曾發文協請發布查緝專刊，所以官網上未能查詢到。中央社記者黃麗芸攝 114年1月13日
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（中央社記者黃麗芸台北13日電）民眾黨立委黃國昌質疑，88會館地下匯兌案通緝犯林秉文逃亡迄今，警方通緝犯查緝系統卻無資訊。對此，刑事局今晚說，新北地院未發文協請發布，但已交辦駐外聯絡官依法追緝。

警政署刑事局今晚透過新聞稿表示，林秉文在去年12月27日遭新北地方法院發布通緝後，警政署「查捕逃犯系統」就有該筆通緝資料，並可於M-police系統直接查詢通緝狀況。

刑事局說，因本案為新北地院審理，去年12月5日開庭，林秉文未到庭，新北地院於同年12月9日核發拘票，但林秉文同年12月26日再次未到庭，新北地院便發布林秉文通緝；但新北地院迄今未曾發文協請刑事局發布要案查緝專刊，所以在官網上未能查詢到，但不影響其通緝身分。

發布要案（緊急）查緝專刊作業，刑事局表示，是依據「警察機關犯罪及要案資料通報作業規定」，主要針對各警察機關偵辦案件中，嚴重影響社會治安或金融秩序的通緝犯，有緊急追緝及告知公眾的必要，查緝此類通緝犯具有高度拒捕風險，才發布專刊協請民眾提供破案線索。

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同時，藉此提醒各警察機關注意執勤安全，加強查緝到案。

刑事局說，均依相關規定辦理，絕無隱匿，並秉持毋枉毋縱精神，已於發布通緝日交辦各駐外聯絡警察聯絡官全力依法追緝，維護社會安定。（編輯：李錫璋）1140113

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