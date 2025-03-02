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88會館案
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刑事局警官赴宴88會館不服遭申誡 興訟敗訴確定

2025/3/2 13:49（3/2 14:15 更新）
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圖為警政署。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者劉世怡台北2日電）時任刑事局副隊長黃聖嘉、林榮政涉「88會館」飲宴惹議，刑事局懲處2人各申誡1次。2人主張事件已過懲處時效，應無效，不服一審敗訴，提起上訴，二審日前裁定駁回確定。

全案緣於，警員出入「88會館」飲宴惹議，警政署認影響警譽，著手調查，調閱會館出入口監視畫面，發現民國107年3月12日及當年10月23日有警員進出「88會館」飲宴，會館雖非風紀場所，監視畫面未出現特定對象，但因2次餐費由會館支付，違反公務員廉政倫理規範，懲處相關人員疏失。

其中，時任刑事局副隊長林榮政、黃聖嘉分別被記申誡1次懲處。

2人不服提起行政訴訟，主張原處分顯然早已逾3年懲處時效，依法應不予追究，屬無效的行政處分，以原處分有重大明顯瑕疵為由，請求確認原處分無效，案件由台北高等行政法院審理。

刑事局反駁指出，2人本應慎選飲宴場所，卻未查證「88會館」性質即接受招待，飲宴費用是由地下匯兌業者郭哲敏支付，平均每人餐費約新台幣6264元，超過3000元的正常社交禮俗標準，引發輿論抨擊，已影響警察廉潔形象。

另外，2人未依公務員廉政倫理規範規定，於接受招待飲宴（受贈）日起3天內簽報其長官，是屬不作為的違失行為。案件經媒體於111年11月18日報導後，警政署於111年12月12日調閱飲宴餐費單據後，依公懲法的懲戒時效為5年，並於112年2月6日作成原處分核予申誡1次懲處，並無違法情形。

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一審的台北高等行政法院認定，黃聖嘉、林榮政107年3月12日受邀參與不當飲宴，刑事局是依據警政署函文才知悉此事而做出懲處，處分符合行政程序法規定，沒有重大明顯瑕疵，認為2人不能提確認處分無效，判決駁回。

黃聖嘉、林榮政不服，提起上訴，二審由最高行政法院審理；二審指出，2人對此件上訴理由，無非是就原審取捨證據、認定事實的職權行使為相關指摘，但原審已論斷相關證據採信與否原因，2人泛言原判決違背法令，卻未具體指摘如何違背法令，此件上訴不合法，日前裁定駁回，全案確定。（編輯：戴光育）1140302

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