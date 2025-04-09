88會館案林秉文遭通緝疑藏匿美國 列調查局外逃名單

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（中央社記者謝幸恩台北9日電）88會館地下匯兌案，第3方支付業者林秉文涉配合洗錢，因開庭未到被發布通緝。法務部調查局已將林秉文列為外逃通緝犯名單，並指出可能潛逃地點為美國洛杉磯。

88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌案，檢警調查，林秉文在本案是第3方支付業者，涉嫌配合洗錢，民國112年間遭新北地檢署起訴。

林秉文因為開庭未到，新北地方法院去年12月27日依法沒入保證金新台幣300萬元，並對林秉文發布通緝。

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刑事局今年1月14日刊登林秉文「重要緊急查緝專案」，調查局近日則將林秉文列入外逃通緝犯查詢系統，指出林秉文可能於去年2月潛逃，可能潛逃地點為美國洛杉磯。

調查局指出，持續加強查緝林秉文行蹤，也將透過駐外法務秘書與林秉文可能潛逃行經國家請求司法互助可能，也呼籲民眾踴躍提供線索，經檢舉並成功緝獲列冊外逃通緝犯後，可獲頒發檢舉獎金。（編輯：張銘坤）1140409