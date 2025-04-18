88會館案郭哲敏不服再羈押抗告 高院駁回確定

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（中央社記者謝幸恩台北18日電）88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌案，新北地方法院日前裁定郭哲敏再執行羈押。郭哲敏不服，提起抗告。台灣高等法院今天駁回抗告，郭哲敏羈押確定。

高等法院今天晚間發布新聞資料指出，郭哲敏自1月13日交保後，自3月間起密集觸發多次鄰近機場、海岸線及載具離線等告警事件，還發生科技監控中心人員無法與他持用的個案手機、私人手機號碼取得聯繫，違反科技設備監控情節重大。

新聞資料中，高院表示，參酌郭哲敏涉犯重罪，卷證顯示在海外有鉅額資金供生活無虞，有理由足認有逃亡之虞，有刑事訴訟法規定的羈押原因，且有羈押必要，原裁定自4月11日起再執行羈押，無違誤或不當，據此認定郭哲敏抗告無理由，裁定駁回。

引爆檢警出入爭議場所風波的88會館負責人郭哲敏涉經營線上博弈網站及地下通匯，案發後潛逃海外被新北地檢署通緝。郭哲敏在泰國被法務部調查局押解返台，遭羈押禁見。

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新北地檢署起訴指出，郭哲敏涉嫌經營博弈網站，獲利新台幣16億餘元，另涉地下匯兌經手金額至少達217億餘元，依違反賭博、洗錢防制法、組識犯罪防制條例等罪起訴，向法院求刑15年。

全案審理期間，新北地院4度裁定郭哲敏交保，交保金額達2億元，並施以科技監控。但因郭哲敏於科技監控期間，多次觸發告警事件，新北地院4月11日改裁定郭哲敏再執行羈押。郭哲敏不服，提起抗告，高院今天做出裁定。（編輯：戴光育）1140418