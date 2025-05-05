88會館案郭哲敏不服延押提抗告 高院駁回確定

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（中央社記者劉世怡台北5日電）88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌案，不服新北地方法院裁定4月26日起延長羈押2個月，提起抗告。台灣高等法院今天駁回抗告，郭哲敏延押確定。

台灣高等法院今天晚間發布新聞資料指出，合議庭審理後，認原裁定以郭哲敏涉犯銀行法罪嫌重大，為最輕本刑7年以上有期徒刑的重罪，且於國外有鉅額資產可供生活無虞，有相當理由足認有逃亡之虞。

此外，郭哲敏之前於具保停止羈押期間，多次利用各種方法試探科技設備監控效能，足認有逃亡意圖，難以具保、限制出境出海、科技設備監控等手段防止其逃亡，因而裁定延長羈押，核與卷內事證相符，並無違法或不當，郭哲敏提抗告為無理由，應予駁回，全案確定。

引爆檢警出入爭議場所風波的88會館負責人郭哲敏涉經營線上博弈網站及地下通匯，案發後潛逃海外被新北地檢署通緝。郭哲敏在泰國被法務部調查局押解返台，遭羈押禁見。

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新北地檢署起訴指出，郭哲敏涉嫌經營博弈網站，獲利新台幣16億餘元，另涉地下匯兌經手金額至少達217億餘元，依違反賭博、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪起訴，向法院求刑15年。

全案審理期間，新北地院4度裁定郭哲敏交保，交保金額達2億元，並施以科技監控。但因郭哲敏於科技監控期間，多次觸發告警事件，新北地院裁定郭哲敏執行羈押後，審酌羈押期即將屆滿，裁定延長羈押2個月，郭哲敏不服，提起抗告，高院今天作出裁定。（編輯：李錫璋）1140505