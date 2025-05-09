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新北檢察官王涂芝罰俸 法院：未縱放郭哲敏 出入招待所有違失

2025/5/9 13:02（5/9 13:11 更新）
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（中央社記者劉世怡台北9日電）新北地檢署檢察官王涂芝，因出入88會館私人招待所等，遭移送懲戒。懲戒法院今天考量，難認她有縱放、包庇郭哲敏，但她2次至私人招待所及開拘票有違失，判罰俸3月。可上訴。

另一方面，時任警政署政風室主任的高檢署檢察官黃錦秋，懲戒法院2月間判決她免除檢察官職務，轉任檢察事務官。黃錦秋已提起上訴。

判決指出，檢察官王涂芝分別於民國109年1月17日及7月10日晚間與檢察官黃錦秋等檢警人員聚餐結束後，前往涉嫌刑事犯罪的郭哲敏及涂誠文管領的88會館及睿森銀樓地下室，無償接受招待。

判決指出，王涂芝於偵辦郭哲敏涉嫌違反銀行法等案件，對郭哲敏簽發拘票，並為限制出境、出海的處分，卻於郭哲敏四次入、出境時，指示司法警察不執行拘提及限制出境、出海，任由郭哲敏入、出境，有浮濫開立拘票、縱放、包庇郭哲敏等違失。經監察院彈劾，移送懲戒法院職務法庭審理。

懲戒法院職務法庭合議庭審理後，認為尚不足以認定王涂芝有縱放、包庇郭哲敏的違失，但她2次至私人招待所接受招待，以及開立拘票有違比例原則等，已違反檢察官倫理規範規定，情節重大，有懲戒必要。

懲戒法院指出，考量王涂芝至私人招待所接受招待的違失，是受其信賴的資深檢察官黃錦秋邀請而赴約，與會者均為檢警人員，致警覺性降低，而疏於查證；其未能謹慎使用拘票並妥為填載管制表，是急於掌握被告行蹤而便宜行事，違失的動機、目的及方式並非惡劣，卻已減損公眾對司法的信賴，影響程度大。

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合議庭考量，王涂芝被行政調查時，坦承前往88會館，並主動說明，也有至睿森銀樓地下室接受招待，自行簽請迴避郭哲敏刑事案件的承辦，無隱瞞之情，也未因黃錦秋的慫恿而否認曾至88會館，行為後態度堪稱良好。

合議庭認為，王涂芝違失情節尚未達不適任檢察官或公務員，而應予汰除的程度，施以罰她現職月俸給總額3個月的懲戒處分，應足以產生警惕效果。全案可上訴。（編輯：方沛清）1140509

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