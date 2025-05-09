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檢察官王涂芝出入88會館案 懲戒法院判罰俸3月

2025/5/9 10:56（5/9 11:23 更新）
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圖為司法大廈。（圖取自維基共享資源；作者Yu tptw，CC BY-SA 4.0）
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（中央社記者劉世怡台北9日電）新北地檢署檢察官王涂芝因出入88會館私人招待所等，監察院移送懲戒。懲戒法院職務法庭今天判處王涂芝罰款現職月俸總額3個月，約新台幣50萬元。可上訴。

另一方面，同樣出入88會館私人招待所的時任警政署政風室主任的高檢署檢察官黃錦秋，懲戒法院2月間判決她免除檢察官職務，轉任檢察事務官。黃錦秋已提起上訴。

全案緣於，監察院去年4月間透過新聞稿表示，經提案通過彈劾黃錦秋、王涂芝，移送懲戒法院審理。

監察院指出，黃錦秋、王涂芝在民國109年1月17日及7月10日出入私人招待所無償接受招待，事後發現分別為地下匯兌業者郭哲敏實際管領的「88會館」，及地下匯兌業者涂誠文管領「睿森銀樓地下室」，違反檢察官倫理規範，情節重大。

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監察院指出，王涂芝在111年偵辦郭哲敏洗錢案期間，簽發拘票指示刑事局在郭哲敏出入國時進行拘提，並在通知禁止入出境暫時留置管制表記載限制出境、出海；之後4次接獲移民署通報郭哲敏將出入國訊息時，卻指示刑事局不依已簽發的拘票執行拘提，任由郭哲敏通關，違反檢察官倫理規範及刑事訴訟法強制處分規定。

調查發現，郭哲敏在111年10月26日出境後，因檢警同年11月2日大舉搜索其地下匯兌組織，郭哲敏畏罪逃匿海外，新北地檢署同年11月11日發布通緝。直到112年8月10日經由法務部調查局、刑事局、航空警察局、移民署、外交部駐泰國代表處等機關努力下，才將郭哲敏從泰國押解回台歸案。（編輯：方沛清）1140509

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