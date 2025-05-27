88會館案外案 北市員警涉收賄洩個資遭聲押

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北27日電）檢警出入爭議場所88會館案，警政署自清發現，案發時在北市南港警分局任職的劉姓員警涉嫌洩漏個資給郭哲敏犯罪集團成員。北檢昨天約談劉男到案，今天凌晨依收賄等罪聲押禁見。

台北市警察局南港分局回應表示，將全力配合地檢署偵辦，南港分局向來重視員警風紀，對於員警違法（紀）行為，秉持警紀警辦及不護短、不庇縱原則，從嚴究辦，並賡續要求所屬恪遵各項風紀規定。

88會館負責人郭哲敏涉嫌經營博弈網站，獲利新台幣16億餘元，另涉地下匯兌經手金額至少達217億餘元，新北地檢署依違反賭博、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪起訴郭哲敏，向法院求刑15年，目前正由新北地方法院審理中。

88會館案引發檢警出入爭議場所爭議，警政署督察室及台北市警察局查出，民國111年間任職南港分局偵查隊的劉姓員警（目前任職南港分局警備隊），涉嫌利用公務系統查詢民眾個人資料，洩漏給郭哲敏犯罪集團成員，並收受不正利益，報請台北地檢署指揮偵辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

北檢昨天指揮調查局台北市調處、警政署督察室、台北市警察局督察室、南港分局等單位，搜索劉男辦公室及住處，並約談劉男及郭哲敏集團成員陳姓男子等人到案。

檢察官漏夜複訊後，認定劉男涉嫌貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。檢方另諭知陳男新台幣10萬元交保。（編輯：方沛清）1140527