88會館郭哲敏涉地下匯兌218億餘元 一審判11年8月

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（中央社記者趙敏雅新北29日電）88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌案，經手金額218億餘元，新北地院今天依違反銀行法，判處郭哲敏有期徒刑11年8月，沒收641萬2959顆泰達幣，未扣案犯罪所得35億餘元追徵。

引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏涉經營線上博弈網站及地下通匯，案發後他潛逃至泰國，民國112年8月遭解送回台歸案，113年4月起數度交保，目前已羈押禁見。

台灣新北地方法院今天下午開庭審理，根據新北地院新聞稿，郭哲敏於2018年以某集團名義陸續設多家公司並承租伺服器機房，經營線上博弈遊戲，以及串接「包網平台」提供境外各賭博業者經營線上賭博網站，共計獲利至少1億1931萬4356美元（約新台幣35億7943萬680元）。

郭哲敏規避洗錢防制法程序，涉為掩飾或隱匿營利賭博犯罪所得移入台灣地區，出資組成跨境地下匯兌集團，並以台北某處為地下匯兌集團據點。

張旭昇、杜韋蓁等人先後加入該犯罪組織從事洗錢、跨境地下匯兌業務，將經營線上博奕之犯罪所得35億7943萬680元自境外移入國內，及與本案地下匯兌集團成員非法經營地下匯兌業務，經手匯兌金額218億839萬5262元，共計獲利1億2666萬3107元。但郭哲敏、張旭昇、杜韋蓁均否認犯行。

新北地院刑一庭長陳正偉說明，合議庭審理後認定郭哲敏涉犯賭博、發起犯罪組織及非法辦理匯兌業務，並審酌其個人為勢力而提供賭博場所及非法辦理匯兌業務、嚴重妨害金融秩序，且為本案首謀，依想像競合犯（1個犯罪行為觸犯數個罪名）規定，從重以銀行法判處郭哲敏有期徒刑11年8月。

新北地院指出，扣案之犯罪所得641萬2959顆泰達幣沒收，未扣案之犯罪所得35億1370萬5017元沒收。全案可上訴。

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共犯張旭昇及郭哲敏的大帳房杜韋蓁，各依違反銀行法各處有期徒刑9年8月，2人均另犯洗錢防制法共20罪，每罪各處7月徒刑，此部分未定應執行刑。另外，陳正偉指出，被告林秉文等人經發布通緝，待通緝到案業行審結。

全案審理期間，新北地院4度裁定郭哲敏交保，交保金額最高達2億元，並施以科技監控。但因郭哲敏於科技監控期間，多次靠近機場、海岸線等，觸發告警事件，遭再執行羈押。由於羈押期將屆滿，新北地院4月間裁定，自4月26日起延長羈押2個月。（編輯：林恕暉）1140529