88會館郭哲敏一審判11年8月 律師：將提上訴

（中央社記者趙敏雅新北29日電）88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌案，台灣新北地方法院今天依違反銀行法，判處郭哲敏有期徒刑11年8月。郭哲敏委任律師表示，合議庭未詳細調查，收到判決書會立刻上訴。

郭哲敏涉地下匯兌，全案於今年1月間辯論終結，新北地檢署依違反賭博、組織犯罪條例及銀行法等罪，向法院具體求刑15年。

新北地院今天下午開庭審理，根據新北地院新聞稿，郭哲敏涉嫌經營博弈網站等，獲利新台幣35億餘元，另涉地下匯兌經手金額達218億餘元。

新北地院刑一庭長陳正偉說明，合議庭審理後認定郭哲敏涉犯賭博、發起犯罪組織及非法辦理匯兌業務，並審酌其個人為勢力而提供賭博場所及非法辦理匯兌業務、嚴重妨害金融秩序，且為本案首謀，依想像競合犯（1個犯罪行為觸犯數個罪名）規定，從一重以銀行法判處郭哲敏有期徒刑11年8月，扣案之犯罪所得641萬2959顆泰達幣沒收，未扣案之犯罪所得35億1370萬5017元沒收。

郭哲敏的律師接受媒體聯訪時說，對於判決結果感到高度遺憾，整個調查過程中，郭哲敏是否涉及地下匯兌，沒有任何證據證明他有出資，沒有任何金流，也沒有任何有關於他的對話群組跟通話紀錄，只有敵性證人及吸金主犯的指述。律師認為，合議庭未加以詳細調查。

郭哲敏的律師指出，審理過程中，「我們有聲請傳訊若干證人，但法院急著結案就不傳」。另外，法院用銀行法第125條第1項後段，應是採信查扣的Excel表內所記載匯兌金額，「但這個Excel表有非常多的瑕疵，我們在審理過程中一再強調這涉嫌造假、不實，希望送會計師公會鑑定，法院也以結案為由不調查」。

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郭哲敏的律師說，法院在證據不嚴格的情形下，對郭哲敏判處有期徒刑11年8個月，「這樣的判決有相當大的問題」，律師團屆時會看詳細判決理由。律師表示，合議庭認定犯罪所得達35億多，這明顯沒有任何證據可以證明，收到判決書後會立刻上訴。

對於新北地院判決結果，台灣新北地方檢察署表示，將研議是否提起上訴。（編輯：林恕暉）1140529