88會館郭哲敏2億交保再遭羈押 法院：多次靠近機場海岸

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（中央社記者趙敏雅新北11日電）88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌，1月獲以2億元交保，並施以電子監控。新北地院今天表示，郭哲敏接受科技設備監控期間，多次發生鄰近機場、海岸線、載具離線等告警事件，裁定再執行羈押。

郭哲敏涉地下匯兌案，全案1月10日辯論終結，檢方指出，郭哲敏涉嫌經營博弈網站，獲利新台幣16億餘元，另涉地下匯兌經手金額至少達217億餘元，依違反賭博、組識犯罪防制條例等罪，向法院求刑15年，案件定於5月29日宣判。

新北地方法院合議庭今年1月評議，本案關於郭哲敏部分已審理終結，裁定郭哲敏以2億元交保，限制出境、出海，接受電子腳鐐及居家讀取器科技設備監控8個月，每天上午9時、晚間9時，在限制住居處持個案手機拍攝面部照片，並同步傳到科技設備監控中心各1次。

新北地院今天發布新聞稿指出，郭哲敏具保在外並接受科技設備監控期間，多次發生鄰近機場、海岸線、載具離線等告警事件，顯有違反刑事訴訟法第116條之2第1項第4款規定命接受科技設備監控事項之重大情事。

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新北地院表示，審酌郭哲敏在海外有巨額資金可供生活無虞，有相當理由認為有逃亡之虞，兼衡其所涉犯罪情節、國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、人身自由及防禦權受限制程度之私益，繼續施以具保、限制出境、出海及科技設備監控無法避免逃亡之風險，不足以確保後續訴訟程序順利進行。

新北地院說明，合議庭訊問後，認郭哲敏有再予羈押之必要，依刑事訴訟法第117條第1項第4款規定，裁定自4月11日起再執行羈押。可抗告。（編輯：李錫璋）1140411