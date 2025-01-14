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林秉文涉88會館遭通緝 刑事局發布查緝專案

2025/1/14 15:50（1/14 16:03 更新）
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刑事局14日發布「重要緊急查緝專案」，涉88會館地下匯兌案的被告林秉文（圖），因涉及違反銀行法且潛逃出境，遭新北地院發布通緝，通令全國警方緝捕。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 114年1月14日
刑事局14日發布「重要緊急查緝專案」，涉88會館地下匯兌案的被告林秉文（圖），因涉及違反銀行法且潛逃出境，遭新北地院發布通緝，通令全國警方緝捕。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 114年1月14日
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（中央社記者黃麗芸台北14日電）涉88會館地下匯兌案的被告林秉文未列查緝專刊引發爭議。刑事局今天下午已發布「重要緊急查緝專案」，54歲的林秉文因涉違反銀行法和潛逃出境，通令全國警方緝捕。

台灣民眾黨籍立法委員黃國昌昨天指出，林秉文棄保潛逃，刑事局通緝犯查緝系統卻無相關資訊；刑事局回應，因新北地院未發文協請發布，但已交辦駐外聯絡官依法追緝。對此，新北地院今天表示，已將林秉文通緝書寄送警政署，是否登載「重要緊急查緝專案」，屬警政機關自行斟酌處理。

基於審酌本案屬社會矚目案件，刑事局表示，下午已發布「重要緊急查緝專案」，內容指林秉文因涉及違反銀行法且潛逃出境，遭新北地院發布通緝，並公布林秉文的照片，通令全國警方緝捕。（編輯：張銘坤）1140114

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#警政署
#刑事局
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