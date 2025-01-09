立委爆吳乃仁與檢察官餐敘 法務部：啟動行政調查

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（中央社記者王揚宇台北9日電）台灣民眾黨立委黃國昌指控，民進黨派系大老吳乃仁現身高檔無菜單料理餐廳，席間有台北地檢署檢察官。法務部長鄭銘謙今天受訪表示，昨天北檢已啟動行政調查，昨天晚上也請台灣高等檢察署做行政調查。

黃國昌昨天在臉書撰文提到，民進黨派系大老吳乃仁在去年12月底晚間，現身高檔無菜單料理餐廳，由從事人力仲介的陳姓董事長招呼接待，席間竟還有台北地檢署檢察官徐名駒等一票檢察官，試問徐名駒等檢察官有無逾越檢察官倫理守則，而餐敘由誰牽線、低消新台幣6萬元的包廂由誰買單。

立法院司法及法制委員會今天繼續審查114年度中央政府總預算案關於法務部及所屬主管收支部分等案，鄭銘謙等人列席。鄭銘謙會前接受媒體聯訪，針對上述議題表示，昨天北檢已啟動行政調查，昨天晚上也請台高檢做行政調查。

媒體追問，檢察官好像是到場後才知道吳乃仁現身，是否被設局，以及檢察官能否參加這樣的餐會。鄭銘謙說，行政調查應該會做釐清，而是否可以參加這樣的餐會，要合乎公務員廉政倫理規範，一切按照倫理規範的規定，他也尊重行政調查結果。

此外，88會館地下匯兌案，第3方支付業者林秉文涉配合洗錢，因開庭未到被發布通緝，他8日在臉書發布多篇文章，新北地院對此表示，去年已發布通緝，依法處理。

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鄭銘謙指出，林秉文現在是由新北地院通緝中，司法警察機關會積極追捕、查緝，如果林秉文能夠投案，法院就能進行審判。

媒體詢問，林秉文有點藐視司法，說會逃亡是個人因素，「部長有沒有態度」。鄭銘謙說，案件在法院審理中，檢察官在訴訟程序進行中會表達對於案件處理的態度，他無法了解林秉文所言，因此不予評論。（編輯：蘇志宗）1140109