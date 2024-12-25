被指表決時與吳乃仁聚會 許智傑控黃國昌誹謗

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（中央社記者林長順台北25日電）民眾黨立委黃國昌指立法院20日表決財劃法修正草案時，民進黨立委許智傑跑去和新系大老吳乃仁吃飯，導致表決時通過國民黨團版本。許智傑今天前往台北地檢署，對黃國昌提出誹謗告訴。

立法院會20日在推擠衝突與舉手表決中三讀通過公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法及財政收支劃分法等修正法案。黃國昌23日晚間透過直播指出，民進黨團不斷稱財劃法是惡法，但原本51席民進黨立委，表決時跑掉4位立委，並指有民進黨立委跑去和吳乃仁聚會。媒體詢問，是否是指民進黨立委許智傑。黃國昌回應，「是」。

許智傑發表聲明指出，他當天沒有錯過任何表決，20日晚上11時46分還在議場為財劃法發言，他在凌晨過後，還到外頭謝謝青鳥站出來，這些都有影片佐證。他說，希望有心人士不要再轉移焦點，應該回歸正常議事規則，採取記名表決，避免再用舉手表決製造政治紛爭。

許智傑今天上午在女兒及律師陪同下到台北地檢署，按鈴控告黃國昌涉及妨害名譽、誹謗等罪。他表示，黃國昌明顯算數不好，又用臆測的方式，誣指他當時不在場，又說他對不起青鳥，嚴重影響到他的名譽，因此今天來提告。

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許智傑指出，其他委員發言時，他不一定在現場，可能去上廁所、去辦公室拿藥，這很正常，但投票的時候就一定要在現場，尤其黃國昌所指第8條表決時，他從頭到尾都在現場。

許智傑的女兒表示，今天是爸爸（許智傑）的生日，她實在說不出生日快樂，她只是想爸爸說「望你順遂」。尤其今天是聖誕節，應該祝大家聖誕快樂，可是按鈴申告這種東西，一點都不快樂。（編輯：張銘坤）1131225