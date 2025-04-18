被指喬立法院長向吳崢等求償300萬元 柯文哲敗訴

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（中央社記者林長順台北18日電）吳崢去年在臉書發文及部分媒體報導，柯文哲致電綠營醫界大老，盼民進黨支持黃珊珊當立法院長。民眾黨及柯文哲提告向民進黨、吳崢及2家媒體、記者求償新台幣300萬元。北院判決民眾黨及柯文哲敗訴。

去年立法院正副院長選舉期間，民進黨發言人吳崢在臉書上表示，前民眾黨主席柯文哲選前曾致電綠營醫界大老，盼民進黨支持黃珊珊當立法院長，副院長可無條件支持民進黨所推人選。三立新聞網高姓記者、ETTODAY陶姓記者當天也有相關新聞報導。

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民眾黨及柯文哲向台北地方法院提起民事訴訟，向吳崢及民主進步黨連帶求償100萬元、陶姓記者與東森新媒體控股公司連帶求償100萬元、高姓記者及三立電視公司連帶求償100萬元，並要求吳崢將貼文刪除，2家媒體將相關報導刪除。

台北地方法院審理後，認為6名被告已舉證言論符合真實，且意見評論部分，屬善意對可受公評之事為適當評論，應得阻卻不法，不成立侵害名譽權的侵權責任，民眾黨及柯文哲請求無理由，判決駁回。全案可上訴。（編輯：方沛清）1140418