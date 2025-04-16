加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
納粹符號手勢為何是禁忌 各國、台灣案例回顧
首頁 / 社會

辱罵柯文哲等人案件 吳子嘉認罪改依簡易審判

2025/4/16 16:07（4/16 16:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美麗島電子報董事長吳子嘉（左）因不滿前民眾黨主席柯文哲選總統、媒體人黃光芹批評電子報民調是假民調，以多句粗鄙言語辱罵柯文哲柯、黃光芹，遭檢方起訴。吳子嘉16日出庭認罪。中央社記者劉世怡攝 114年4月16日
美麗島電子報董事長吳子嘉（左）因不滿前民眾黨主席柯文哲選總統、媒體人黃光芹批評電子報民調是假民調，以多句粗鄙言語辱罵柯文哲柯、黃光芹，遭檢方起訴。吳子嘉16日出庭認罪。中央社記者劉世怡攝 114年4月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北16日電）美麗島電子報董事長吳子嘉因不滿柯文哲選總統，及媒體人黃光芹批評電子報民調是假民調，以多句粗鄙言語辱罵柯、黃，遭檢方起訴。吳子嘉今天出庭認罪，案件將依簡易判決處刑。

吳子嘉下午庭訊後受訪說，本件被控公然侮辱罪部分，他講髒話確實是不對行為，為後代子孫著想的話，從這次講髒話以後，他就比較少講髒話，因此當庭認罪，不要浪費國家司法資源。

對於柯文哲及黃光芹為此求償各新台幣100萬元部分，吳子嘉認為，只是罵個三字經就得賠100萬元，好像太貴了。

google news透過 Google News追蹤中央社

另一方面，吳子嘉於民國111、112年間在網路及電視節目中，指稱政府採購BNT疫苗貪污1億美元，前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中提告加重誹謗，遭檢方起訴，台北地院上午開庭。

吳子嘉說，上午案件他是否認犯罪的，他當年會這樣說是為了公共利益，今天有傳喚某製藥公司總經理出庭作證；民事遭求償部分，二審判他要賠陳時中200萬元，一審判他要賠蘇貞昌90萬元。（編輯：林恕暉）1140416

吳子嘉
吳子嘉指陳時中採購疫苗貪污 二審改判賠200萬元吳子嘉指柯文哲會貪污挨告 北檢不起訴處分
柯文哲
下注總統大選賭盤 屏東長治鄉長拘役58天將繳罰金政治獻金案傳喚被告李文娟 律師聲請拷貝柯文哲硬碟、手機
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：