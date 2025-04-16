辱罵柯文哲等人案件 吳子嘉認罪改依簡易審判

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（中央社記者劉世怡台北16日電）美麗島電子報董事長吳子嘉因不滿柯文哲選總統，及媒體人黃光芹批評電子報民調是假民調，以多句粗鄙言語辱罵柯、黃，遭檢方起訴。吳子嘉今天出庭認罪，案件將依簡易判決處刑。

吳子嘉下午庭訊後受訪說，本件被控公然侮辱罪部分，他講髒話確實是不對行為，為後代子孫著想的話，從這次講髒話以後，他就比較少講髒話，因此當庭認罪，不要浪費國家司法資源。

對於柯文哲及黃光芹為此求償各新台幣100萬元部分，吳子嘉認為，只是罵個三字經就得賠100萬元，好像太貴了。

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另一方面，吳子嘉於民國111、112年間在網路及電視節目中，指稱政府採購BNT疫苗貪污1億美元，前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中提告加重誹謗，遭檢方起訴，台北地院上午開庭。

吳子嘉說，上午案件他是否認犯罪的，他當年會這樣說是為了公共利益，今天有傳喚某製藥公司總經理出庭作證；民事遭求償部分，二審判他要賠陳時中200萬元，一審判他要賠蘇貞昌90萬元。（編輯：林恕暉）1140416