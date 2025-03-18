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徐弘庭控網友汙衊關說比特犬案 提告妨害名譽

2025/3/18 17:42
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（中央社記者黃麗芸台北18日電）台北市議員徐弘庭不滿網友指他關說比特犬咬傷民眾案，今天向信義分局報案，控告網友妨害名譽。警方表示，將通知網友到案說明。

徐姓男子飼養的比特犬Lucky本月6日、17日，分別於文山區、大安區自飼主駕駛的車輛跳窗而出攻擊騎士；北市動保處開罰飼主20萬元，並於今天中午執行比特犬沒入作業，帶回動保處收容安置。

針對外傳有議員關說比特犬傷人案，導致第一起攻擊事件後遲遲未開罰，遭影射的國民黨北市議員徐弘庭今天上午在臉書（Facebook）發文指出，「造謠一張嘴，澄清跑斷腿」，並發布懸賞文，請網友協助蒐證。

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徐弘庭指出，他不認識徐姓飼主，也從未接受過有關比特犬隻的陳情案件。有鑒於造謠實在太多，將發出懸賞，若有人看到影射、甚至直指他關說的留言，請協助私訊提供證據網址與帳號截圖，會以部分求償金表達感謝。

徐弘庭下午則前往台北市政府警察局信義分局三張犁派出所報案，表示有民眾在網路上汙衊他關說比特犬案，嚴重妨害他的名譽，因此提出妨害名譽告訴。（編輯：蕭博文）1140318

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比特犬傷人案傳關說 議員徐弘庭喊冤懸賞抓造謠
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