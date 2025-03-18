屏縣曾辦比特犬飼主教育訓練 高市等縣市強化宣導

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（中央社台北18日綜合報導）北市日前發生比特犬兩度跳出車窗咬人引發社會關注，全台飼養比特犬前5大縣市之一的屏東縣曾舉辦比特犬飼主教育訓練，高雄市、台南市、台中市及花蓮縣等也紛紛強化相關宣導工作。

農業部統計目前全國有3974隻比特犬，前5名縣市依序為高雄市502隻、屏東縣494隻、台南市386隻、台中市375隻與花蓮縣319隻。

屏東縣政府農業處指出，縣府曾舉辦比特犬飼主教育訓練，邀請屏東科技大學工作犬訓練中心訓練師教授比特犬飼養管理知識，包含犬隻飼養教育、訓練用具原理及示範、遇到犬隻攻擊該如何處理等內容，保護人員安全兼顧動物福利。

高雄市政府動物保護處告訴中央社記者，已再次函文給轄內502隻比特犬飼主，強化飼主責任管理及要求出入公共場所應遵守規定，比特犬被農業部列為危險性犬種之一，出入公共場所必須有成年人伴同，並且繫1.5公尺以內牽繩，同時要配戴透氣口罩，或以具防曬、通風功能的金屬製堅固箱籠裝載。

高雄市動保處指出，飼主若未遵守相關規定可開罰新台幣3萬至15萬元，另外，無故侵害他人生命或身體，致造成他人生命或身體傷害的動物，主管機關得逕行沒入。

台南市動物防疫保護處副處長洪振凱說，農業部前身的農業委員會公告自111年3月1日起比特犬為「指定禁止飼養或輸入之動物」，已飼養飼主須提出111年3月1日前已飼養證明，並於112年2月28日前完成寵物登記，動保處除對飼主宣導，也多次開記者會向市民說明防護措施。

洪振凱表示，台南曾有民眾飼養撿到的遊蕩犬幾個月後，被其他民眾檢舉疑似為比特犬，經動保處人員前往調查並拍照，將照片上傳農業部辯識系統比對確認為比特犬，依法對飼主開罰3萬元並沒入犬隻，犬隻由台南市動物之家收容，而目前動物之家總共安置比特犬26隻。

台中市動物保護防疫處指出，目前台中市飼養比特犬飼主名單皆由動保處列管在案，因應近期事件，動保處將再次發函要求飼主應注意飼養環境安全，及符合動物保護法規範。

花蓮縣政府農業處指出，近日除加強宣導相關規定，並要求縣內飼主無論是比特犬、混種比特犬都要晶片登記，過去花蓮沒有發生比特犬咬傷民眾意外，目前收容所收容1隻混種比特犬，是因被棄養在外遊蕩，2年前誘捕收容至今。

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桃園市政府動物保護處長王得吉今天表示，桃園市登記目前在養比特犬共計254隻，其中包含特寵業者4隻、動保教育園區23隻及一般民眾227隻；上述犬隻已有230隻完成絕育、避免繁殖，一般民眾飼養尚未絕育部分，將陸續查核及裁處。

王得吉說，已全力執行舊有飼養者登記列管清查並絕育，若飼主攜帶具攻擊性寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，未採取適當防護措施，將依動保法處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。（編輯：黃名璽）1140318