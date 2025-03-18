比特犬傷人關說疑雲 楊植斗：曾致電動保處但未喬事

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）比特犬Lucky2度跳車窗咬傷人引發關說疑雲，台北市動保處加以否認；而遭影射的市議員徐弘庭發懸賞文自清；另1名市議員楊植斗今天也說，並未喬事，且還要求動保處嚴加管制。

北市文山區6日發生比特犬Lucky跳出車窗咬傷人，同1隻比特犬17日又衝出車窗追咬機車騎士。動保處認為，徐姓飼主無法妥善管理犬隻，原本分別裁處新台幣5萬元、9萬元罰鍰並沒入犬隻，經產業局檢視後改為罰鍰5萬元和15萬元，犬隻維持沒入。

由於外界質疑此案有議員涉關說。國民黨市議員楊植斗下午在臉書發文說，近日許多媒體在追到底誰幫比特犬飼主「關說」，讓他躲過犬隻沒入處罰，甚至「喬到」連罰單都延遲製作，才導致比特犬再次傷人。

楊植斗提到，因為首案發生在自己選區，曾致電動保處詢問具攻擊性犬隻事件會如何處罰飼主，動保處回應傾向罰鍰並要求飼主積極和被害者和解，以及提出改善計畫，但沒入暫不在考慮範圍，因為現有資源難以完善照顧這種特殊犬隻，更可能傷及工作人員和其他犬隻。

另基於關心選區，楊植斗說，在徵求飼主同意後，動保處、飼主和自己辦公室人員進行訪談，並初步決定重罰9萬元（初犯通常罰3萬元），且要和被害人和解，未來車窗也要鎖上，飼主也口頭答應說車窗已封上。

楊植斗表示，直到昨天看到媒體報導是因議員施壓而取消「沒入」且不開罰，但動保處和飼主的兒子都聲明無此事，心想是媒體誤報未放心上，但今天又有媒體來詢問並點名選區內議員。

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他指出，只想說2件事。首先，從媒體報導可確定指認的並非是他，自己沒有喬事，甚至還要求更多管制措施；其次，議員很多工作都是跨選區，自己也會經手一些其他選區的案件，若真有那麼囂張的議員，可能也未必在大安文山區。

楊植斗說，最後仍尊重動保處的專業判斷，希望動物之家的工作人員和其他犬隻可以跟比特犬Lucky好好相處，也祝福Lucky盡快找到下一個家。（編輯：方沛清）1140318