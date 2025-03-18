議員批比特犬案執法反覆 北市產發局允檢討調整

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北18日電）北市比特犬兩度跳出車窗咬人，市府更裁開罰飼主20萬元及沒入犬隻。議員王欣儀今天批評，執法標準反覆不定，影響執法公信力。產發局表示，檢討調整相關標準作業程序。

台北市文山區6日發生比特犬Lucky跳出車窗咬傷人，同一隻比特犬17日又衝出車窗追咬機車騎士。台北市動保處認為，徐姓飼主無法妥善管理犬隻，原本分別裁處新台幣5萬元、9萬元罰鍰並沒入犬隻，經產發局檢視後改為罰鍰5萬元及15萬元，犬隻維持沒入。

國民黨台北市議員王欣儀今天透過新聞稿指出，比特犬Lucky咬人事件引發社會關注，台北市產發局長陳俊安雖指稱「已要求即刻檢討裁罰與作業程序，務必最短時間做出明確處置」，但裁罰標準與執行進度仍不明確。

王欣儀表示，Lucky首例傷人事發後，動保處逾10天遲未開罰，直到二次咬人事件發生且引發輿論撻伐後，才倉促開罰14萬元、沒入犬隻，最後產發局又提高至20萬元罰鍰。這顯見市府執法標準反覆不定、缺乏明確機制，不僅讓社會大眾憂心，更嚴重影響執法公信力。

她認為，產發局雖承諾要求動保處即刻檢討裁罰程序，重新檢視作業機制與裁罰基準，但具體內容與執行時程仍未說明清楚。要求產發局應儘速提出詳細檢討報告，並立即做出修正，確保未來裁罰機制公平透明。

對此，產發局告訴中央社記者，所轄動保處於接獲通報第一時間，就派員調查並約談飼主，同步也立即派員關心受害人傷勢，並蒐集取得事發影片等佐證，已於今天稍早完成處分行政程序。

產發局指出，為加速突發事件裁罰及沒入等處理流程及效率，今天已派員持處分書完成送達程序，同時至現場（飼主住家）沒入犬隻；另將立即針對此類突發事件的標準作業處理程序（SOP）進行檢討調整。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國民黨台北市議員曾獻瑩下午在臉書（Facebook）發文表示，比特犬Lucky兩次攻擊對象都是男性，但若換成女性或搭載孩童者，後果不堪設想。

曾獻瑩指出，比特犬在不少國家城市是禁養的，國內也列為禁止飼養或輸入的動物，這兩次傷人事件讓許多人心生恐懼，認為犬隻連兩次攻擊無辜路人，飼主要負最大責任，若寵物較易激動，外出應作好保護措施，以避免攻擊路人。（編輯：戴光育）1140318