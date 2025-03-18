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比特犬傷人沒入 北市動保處安置評估開放認養

2025/3/18 17:32（3/18 17:51 更新）
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台北市比特犬Lucky兩度跳出車窗咬傷人，台北市動保處18日中午到飼主家執行沒入作業，由訓犬師協助比特犬入籠，暫安置在動保處。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸 114年3月18日
台北市比特犬Lucky兩度跳出車窗咬傷人，台北市動保處18日中午到飼主家執行沒入作業，由訓犬師協助比特犬入籠，暫安置在動保處。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸 114年3月18日
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（中央社記者黃麗芸、劉世怡台北18日電）台北市比特犬Lucky兩度跳出車窗咬傷人遭沒入安置。台北市動保處今天表示，目前讓牠獨居以減低對外界敏感性與緊迫感，並徵求有登記飼養比特犬紀錄的飼主認養。

動保處指出，農業部已於民國111年3月1日公告禁止飼養或輸入比特犬，若欲認養比特犬Lucky須有登記飼養比特犬紀錄，具有飼養比特犬豐富經驗才具有資格認養，民眾若有意願並符合認養資格，可與動保處聯繫。

比特犬Lucky兩度跳出車窗咬傷人，台北市政府共裁處飼主新台幣20萬元罰鍰並沒入犬隻。

動保處下午發布新聞稿表示，已要求飼主於今天中午前移交比特犬Lucky，並於中午12時派車至台北市文山區飼主住處執行沒入作業，帶回動保處收容安置，再由動保處評估媒合認養單位協助安置。

沒入比特犬Lucky，動保處指出，執行過程順利，由飼主安排行為訓練師協助讓比特犬Lucky順利入籠，但考量台北市動物之家為待認養犬隻收容場所，且民眾出入頻繁，所以決定運送至動保處辦公室所設置的動保案件犬隻暫時收容舍，環境較為安靜。

動保處表示，目前牠居住籠舍約1.5坪，提供適當活動空間，並安排人員餵食給水。籠舍現無收容其他犬隻，以降低牠與民眾及其他犬隻接觸的機會，減低對外界敏感性與緊迫感。

針對比特犬Lucky現狀，台北市動保處技正華心惠今天稍早告訴中央社記者，牠暫時安置動保處的途中，由於飼主不在身邊，加上媒體人數眾多，牠的情緒較為警戒；抵達動保處後，牠低鳴哭泣1個多小時。目前狀況趨於平穩，飼主也送來牠常用小被子，協助牠適應新環境。

台北市產發局長陳俊安稍早接受媒體聯訪時指出，評估比特犬Lucky整體狀況後再進行公開認養，但原飼主因沒有確實執行相關措施導致犬隻遭沒入，所以不能認養。

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媒體提問，最終有無可能安排安樂死。對此，陳俊安表示，現階段先以能幫牠尋覓一個適當的新飼主為原則，盡可能幫忙。

針對外界傳言案件有議員關說部分，陳俊安指出，將會徹底清查，從案件的源頭到現在，重新了解過後，再做一個事實的呈現。（編輯：戴光育）1140318

台北市比特犬Lucky兩度跳出車窗咬傷人，遭沒入安置。台北市動保處18日表示，目前讓犬隻獨居以減低對外界敏感性與緊迫感。（台北市動保處提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年3月18日
台北市比特犬Lucky兩度跳出車窗咬傷人，遭沒入安置。台北市動保處18日表示，目前讓犬隻獨居以減低對外界敏感性與緊迫感。（台北市動保處提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年3月18日
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