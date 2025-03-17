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被狗咬怎麼辦 動保司：沖洗傷口後就醫評估打疫苗

2025/3/17 18:47（3/17 19:07 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者楊淑閔台北17日電）台北市發生同一隻比特犬2度跳出車窗咬傷人，農業部動保司今天表示，被狗咬傷時，應牢記動物特徵，使用肥皂、清水沖洗傷口，再以優碘消毒，並就醫評估是否需接種疫苗。

動物保護司表示，遇到犬隻咬人狀況時，可以撥打1959動保專線，會聯繫地方政府動保處處理，或直接通報地方政府處理，可對飼主開罰新台幣3萬到15萬元。

動保司副司長陳中興接受中央社記者電話訪問時說明，這起狗咬人事件觸及動物保護法第20條規定，即「具攻擊性之寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，並採取適當防護措施」，以及「前項具攻擊性之寵物及其所該採取之防護措施，由中央主管機關公告之」。

陳中興表示，是否對飼主求處民事求償，由當事人事後評估；是否要沒入犬隻，則由地方政府評估，先前新竹縣有前例，收容在收容所，之後曾開放民眾認養。

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陳中興說，被狗咬傷時，應保持冷靜，記住動物特徵，使用肥皂或清水清洗傷口，再用優碘消毒，接著就醫，由醫師評估是否要打免疫球蛋白，並注意預防破傷風或細菌感染等。

關於咬人的動物，陳中興說，觀察14天，若有感染狂犬病，通常8天內會出現病徵，被咬傷的民眾應就醫接受預防接種。（編輯：張雅淨）1140317

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