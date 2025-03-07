騎士等紅燈遭汽車內竄出凶犬咬傷 北市擬罰飼主

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（中央社記者劉建邦台北7日電）徐姓男子昨天開車行經北市文山區萬美街2段附近等紅燈時，車內疑似比特犬突從車窗躍出咬傷一旁黃姓機車騎士，徐男下車處理並報警。北市動保處將釐清案發狀況，擬罰飼主。

台北市政府警察局文山第二分局今天透過訊息表示，6日上午8時許接獲119轉報年約30歲的黃姓機車騎士遭狗咬傷，獲報後派員到場處理。經瞭解年約60歲的徐姓男子開車經萬美街2段停等紅燈時，所飼養犬隻從車內後座跳出車窗，咬上側邊同在等紅燈的黃姓騎士。

警方指出，黃姓騎士遭咬腿部受傷後，機車傾倒並擦撞自小客車，員警事後通報台北市動物保護處到場處理。經初步調查，飼主指稱家犬有用繫繩，但狗在車內有跳躍，可能因此不慎誤觸車窗，才釀起此事件。

文山第二警分局表示，案發後徐姓汽車駕駛也受驚嚇，立即下車處理，並把家犬抱回車內並報警。提醒民眾為防毛孩誤觸車窗，應把汽車車窗上鎖，攜帶家犬搭車仍應配戴牽繩、防咬嘴套等防護措施，若不慎發生動物咬傷他人，飼主須負刑事及民事責任。

動保處指出，依據台北市動物保護自治條例規定，載運犬貓應有背帶、運輸籠等有效防措施，對於此案，依目前資料顯示，飼主似乎未幫寵物設置有效防護措施，可能觸犯北市動物保護自治條例，可處新台幣2000元至1萬元罰鍰，但仍須通知飼主說明後，才能釐清案發狀況。

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針對這起意外，動保處表示，經初步研判，釀禍犬隻從身形等特徵來看，可能為比特犬，將一併調查飼主是否有通報飼養，北市過去未曾發生家犬從汽車車內跳出咬傷其他民眾案，此案較為特殊。

動保處指出，犬隻忽然從車內跳出咬人，可能是覺得領域遭侵犯或好奇、聞及特殊味道等因素。（編輯：戴光育）1140307